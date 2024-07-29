鄭秀文尾場獲贈大篋零食 讚嘉賓魏浚笙識做有前途 (16:08)

鄭秀文（Sammi）昨晚（28日）舉行尾場紅館演唱會，獲何超儀與丈夫陳子聰、陳凱韻（甘比）與兩女兒、蔡一智夫婦、李幸倪（Gin Lee）、劉沛蘅（Hillary）、劉浩龍等捧場。穿上金色水晶裙的Sammi唱完歌曲《發熱發亮》後說︰「尾場冇咩特別，唔好以為會加料炮製。聽姐夫講有啲人用5位數字買一張飛，其實都抵嘅，就係呢條裙都80萬﹗嚟到尾場，我就好似一個運動員，跑到最後賽道。我感覺相當之良好，好似咁多場都保持到個狀態、體力，成個人都係好似做多幾場都冇問題咁。不過，13場夠喇，我要食薯片﹗所以，我會同你哋一齊好好珍惜今晚，好好享受每分每秒，自己都會好好盡力去做。」

Sammi最後一晚請來魏浚笙（Jeffrey）現身舞台，她介紹Jeffrey出場時說︰「呢個嘉賓，大家見到一定好開心，因為好靚仔，啲女士心心眼一定會飛晒出嚟，又高，又唱得，又搞得笑，好似樣樣嘢都得喎，同埋佢唱歌好好聽。」Jeffrey與Sammi合作歌曲《不要驚動愛情》、《致我們的夢想》後，再獨唱一曲《失落巴黎》。他向Sammi送上一大篋零食，Sammi大讚︰「咁識做？有前途﹗有希望﹗做得好！」Jeffrey說︰「多謝Sammi姐姐帶我到呢個大舞台。」Sammi笑道：「好彩唔係叫姨姨﹗我去年邀請佢合唱，好多謝佢接受邀請。當時佢仲未出歌，我幾叻，即刻睇中佢好唱得，好開心佢有咁好成績﹗」

（即時娛樂）