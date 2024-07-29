鄭秀文尾場感動落淚 談婚後買餸煮飯 生活踏實不再離地 (17:09)

鄭秀文（Sammi）昨晚（28日）在尾場紅館演唱會上，直言看到「世一」女子重劍代表江旻憓在巴黎奧運奪得金牌後有感而發。去年成為香港電影金像獎影后的她說︰「記得有個主持人朋友問我，覺唔覺得人愈大愈難取得成功？我覺得要成功係唔分年紀，唔係年輕易啲，年老難攞啲。睇新聞見到江旻憓攞獎，我覺得好感人，睇到佢原來經歷咗咁多挫折，最終竟然攞到生命裏咁高嘅獎。我有絲絲同感，原來人生經歷過一啲磨爛同挫折，攞到獎嘅時候份外甘甜。大家同我一樣都會恭喜佢喇，呢場比賽相當精彩，就好似我喺電影呢場賽事，自己嘅最大體會就係無論陪跑又好，得或唔得時都好，永遠都要謹守自己崗位，唔好咁容易放棄，就算陪跑都要有陪跑嘅精神，我9次陪跑，最終去到第10次輪到我喇﹗」Sammi鼓勵觀眾活到幾多歲也要有夢想，她自言從10幾歲開始獲提名，50歲時終於得獎，就是不放棄夢想的最好例子。

談到婚姻時，Sammi表示在婚姻裏成長了很多，婚姻生活令她沒從前那麼離地。Sammi說︰「結婚後，我真係會上網學吓煮餸、去街市買餸，個人好似活得更加踏實。整個婚姻歷程，我覺得係學習同成長。」她自爆常被街市內某些商販稱呼為「鄭太」，而非「鄭小姐」。Sammi續說︰「連樓下看更都嗌我鄭太，唔知點解，我都唔知點澄清。都住咗咁多年，仲嗌緊我鄭太，唯有應咗佢就算。」

Sammi昨晚與丈夫許志安合唱《世紀末煙花》前語帶感觸表示︰「人生經歷好多階段，遇到好多人和事，學到珍惜已經足夠...... 嗯......夠！」她與安仔合唱時深情互望，安仔落台前甜笑及豎起手指公向老婆讚好。演唱歌曲《交換溫柔》時，全場觀眾亮起手機燈合唱。Sammi向四面觀眾鞠躬致謝，淚流滿面至唱不下去。她強調︰「我係感動到喊，唔係傷心﹗」觀眾完場後未肯離開，Sammi三度上台安歌，加碼唱出《唯獨你是不可取替》及《衝動點唱》。

相關新聞︰鄭秀文尾場獲贈大篋零食 讚嘉賓魏浚笙識做有前途

（即時娛樂）