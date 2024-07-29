《填詞魂》主唱謝雅兒9月台灣升學 宣布暫別前首開個唱 (17:42)

電影《填詞L》主題曲《填詞魂》的作曲兼主唱謝雅兒，將於9月中到台灣修讀國立臺北藝術大學（北藝大）的表演藝術碩士課程。她宣布將於暫別香港前舉行首次個人演唱會，於9月6日假新蒲崗東蒲胡李名靜體育館舉行《最後一次》演唱會，門票今早（29日）正式公開發售。

謝雅兒表示演唱會取名《最後一次》並不是代表以後不再開騷，她說︰「我講嘅係心態！今次係好難得嘅機會，真係冇諗過攞到金像獎之後，大家有咁大迴響，覺得我係用生命去唱。我好感動，的確，如果每次都抱住『最後一次』嘅決心，之後嘅每次都係賺咗，而且更顯得每次嘅珍貴同重要，亦都好老實講，唔知唱完呢場，之後仲有冇機會，所以我同團隊決定要用《最後一次》呢個名。無論做咩，我哋都可以帶住呢份決心，用盡所有力氣去做一次，呢份力量好純粹、好直接，就係話畀自己聽『做埋呢次』，希望仍然有夢想嘅大家，都可以畀多一個機會自己，當係最後一次咁做。入學後要投入好多時間同精力，可能有一段時間唔會成日喺香港，所以更加要把握呢個機會，現場好好唱畀大家聽。」

她表示完成學業後一定回港，今次演唱會只是其樂壇之旅的序幕。謝雅兒說︰「我好鍾意唱歌，但係同時喺演戲入面，找到表達自己嘅方法，所以我唔會只係局限於一個方式，我想學多啲、睇多啲，繼續做自己喜歡嘅嘢。」她早在2020年開始已創作歌曲，更曾推出EP《光》。她目前正在準備演唱會歌單，希望當晚可唱出所有作品。謝雅兒說︰「大家欣賞我喺金像獎嗰晚嘅演出，所有嘅鼓勵同支持，都畀咗好多信心同動力我。之前有人話金像獎先係《填詞L》嘅真正結局，對我嚟講，呢個係最美麗嘅開始。」

（即時娛樂）