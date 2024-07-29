林家棟林海峰首合作聲演廣播劇 林家謙呂爵安飾2人少年版 (18:21)

林家棟、林海峰將在廣播劇《微涼之夏》飾演劇中主角「楊雲峯」及「宣子晴」，林家謙與呂爵安就分別聲演他們2人的少年版，演繹一段糾纏近60年的故事。（大會提供 / 明報製圖）

林家棟、林海峰（Jan）、林家謙、呂爵安（Edan）、鄭丹瑞、林珊珊、陳輝虹、郭靜及鍾雪瑩等，將為商台聲演65周年台慶20集廣播劇《微涼之夏》。林家棟與林海峰分別飾演劇中主角「楊雲峯」及「宣子晴」，林家謙與呂爵安就分別聲演他們2人的少年版，演繹一段糾纏近60年的故事。另外，林嘉欣、葛民輝、張敬軒、鄧麗欣、馮允謙、陳蕾、陳卓賢、周殷廷、黃妍、何啟華、Fatboy、魏浚笙、林愷鈴、Sinnie@Lolly Talk，以及一眾商台現役DJ，亦為商台65周年廣播劇特別獻聲演出，分別演繹多個與電台節目有關的單元故事，喚起聽眾回憶。

首次正式參與長篇廣播劇的家棟表示《微涼之夏》對他有很特別的意思：「年少嘅時候都係聽住電台節目成長，今次故事嘅時間線好長，由70年代延伸至2024年，同香港人息息相關，故事包含多種情感，有親情、愛情、不為人接受嘅師生戀、隱晦嘅男人友誼等，我一路睇劇本，一路湧現咗好多回憶。今次仲要幾代人一齊參與廣播劇，特別有意義。廣播劇同演戲好唔同，喺咁細嘅錄音室裏面要擴闊想像空間，幻想唔同嘅情景、對手嘅語氣、狀態同情緒，無道具協助之餘，又唔知後製音效點做，講真都幾有難度。」

談到首次與林海峰合作，家棟笑指對方在廣播界是他的前輩：「對住阿Jan真係戰戰兢兢，睇吓點樣可以配合到佢。」對於2人劇中的關係，家棟透露：「收到劇本時，我覺得我同阿Jan嘅對白有啲曖昧，疑似無疾而終，所以正式錄音時就問編劇月巴氏，佢只係笑而不語。其實人生難免總有遺憾，我同阿Jan嘅感情，就代表住一份男人情誼嘅遺憾 。」

林海峰對於今次的合作既興奮又失望：「之前無機會同家棟一齊工作，今次係一個好難得嘅機會。眾所周知，家棟對劇本及對白嘅要求好高，佢會研究劇情令角色更立體，而我就係平面嘅，大聲啲就係進取啲，細聲啲就係文靜啲。好好玩係因為太耐無做廣播劇，唔好玩就係因為唔夠喉，同家棟嘅對戲太少，所以我係好興奮，但又好失望。」

飾演林海峰少年版的林家謙表示《微涼之夏》是他首度與呂爵安正式合作：「我同Edan係『脆友』（社交媒體Threads的朋友），有個稱號叫『喃親呂愛』，之前講笑話拍番套劇，點知依家率先做咗呢套劇嘅聲音版。」家謙指錄廣播劇時都遇到很大挑戰，更與Edan有肢體碰撞。他說：「今次做佢學弟，由細識到大，二人之間會有少少BL感覺。我之前啲角色都好木獨，今次要有多少少起伏，反應又要誇張少少。有段劇講我被人打要大嗌，我覺得好尷尬，跟住叫Edan打我幫我入戲，所以錄音過程就出現咗肢體碰撞。」

呂爵安飾演林家棟的少年版，Edan自言非首次接觸廣播劇：「小六時代表學校參加校外比賽，更奪得『最佳男廣播員』。不過，大家都知道我咬字差，花姐要我事前逐句逐句錄畀佢聽。錄音嗰陣，有好多專業人士在場，大家又點會放過我，出名鍾意執字嘅林家謙都忍唔住出聲。」有演戲及主持經驗的Edan坦言今次入錄音室十分緊張：「明明平日講嘢係好自然，但一見到錄音室嘅紅燈就非常緊張，好似唔識講嘢咁。廣播劇只係利用聲線塑造情感，同拍戲真係好唔同，係一次好難忘嘅體驗。」

（即時娛樂）