巴黎奧運｜方力申現場拼搏採訪獲網民讚賞 (19:04)

巴黎奧運昨天（28日）進行多項賽事，無綫派往當地的方力申（小方）、莊琬晴、何振然及陳銘泰分工合作，走訪各大比賽場館採訪。港隊運動員何瑋桁於重劍32強比賽止步，莊琬晴及陳銘泰第一時間獨家訪問賽後感，並於身處香港、同樣是港隊劍擊隊的連翊希隔空連線。連翊希安慰何瑋桁毋需遺憾。何瑋桁談到感受時自責落淚，獲莊琬晴輕拍安慰，連翊希亦為他打氣。本身是跳遠運動員的陳銘泰亦安慰道︰「作為運動員見到瑋桁行到奧運呢一步，都知佢經歷咗好多好多。我知道喺劍擊界，會講女子重劍、男子花劍，你已經成為今年男子重劍第一人，都為你嘅隊友創造咗一個歷史，我哋仲好年輕，今次只係第一步！」

連翊希之後在香港直播廠為港隊男子重劍運動員發聲，其間數度哽咽落淚。她說︰「頭先我見到呢個真情流露嘅訪問，自己都好感動，因為桁仔攞咗亞運會銅牌、亞洲錦標賽金牌已經係破晒紀錄，創造晒男子重劍嘅歷史，但佢依然不卑不亢，我好想Shout Out To所有男子重劍嘅運動員，你哋好叻，仲激動過噚日呀，我覺得男子重劍團隊，成日都係只提女子重劍，男子重劍一路以嚟行咗好多嘅路，因為男仔比賽比女仔難打好多，所以好多好多男子重劍運動員，都好值得我哋香港市民關注。」

方力申香港時間深夜在游泳場館，直擊中國國家隊泳手張雨霏於女子100米蝶泳決賽摘銅牌，之後為對方進行訪問。他在游泳場館拼搏的表現獲網民關注及讚賞，事緣有網民在場館現場拍攝到小方獨家採訪運動員一幕，一度誤以為小方轉任體育記者，留言「這真的是方力申嗎？」、「方力申啥時候當記者了」。

（即時娛樂）