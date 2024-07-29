劍擊運動員任評述飽受抨擊 張小倫稱發聲為保護師弟妹 (19:25)

剛退役的男子花劍「大師兄」張小倫有份為HOY TV擔任奧運星級主持，他日前在社交平台發表言論，希望大家尊重運動員及在電視台做旁述的運動員。（大會提供）

「世一」女子重劍代表江旻憓在巴黎奧運奪得金牌，令香港劍擊運動備受注目，其中有份為HOY TV擔任奧運星級主持、剛退役的男子花劍「大師兄」張小倫亦成為被網民關注的人物。張小倫日前在社交平台發表言論，希望大家尊重運動員及在電視台做旁述的運動員。

他事後受訪時說︰「其實我覺得所有運動嘅運動員都有付出好大嘅努力，無論係可以參加比賽，又或者喺各大電視或者公開場合做評述嘅師弟妹，都好畀心機做好本分，但係我作為大師兄，見到佢哋不斷喺網上受抨擊，實在睇唔過眼，希望為佢哋發聲﹗面對網民嘅抨擊，我有強大嘅心臟，但對於平時只做好運動員訓練本分嘅師弟妹們，真係承受唔到呢啲外界嘅惡意評論，所以希望為佢哋表達心聲﹗」

張小倫被問可曾為網上言論不快時說︰「冇，除咗因為我有強大嘅心臟，我覺得有人評論劍擊完全係一件好事﹗有人評論即係有人關注，先至可以將呢一樣運動話畀香港700萬人知， 有呢項運動嘅存在，所以我完全唔介意有人評論我或者我嘅表現。」張小倫希望推廣劍擊運動， 如有人找他拍攝以劍擊為題材的電影，他一定接拍︰「只要可以將劍擊呢項運動畀更多人知道及認識，而電影亦都係一個宣傳渠道，如果有呢方面嘅邀請，我一定會參與。」他又表示當奧運評述員的難度比做運動員更高︰「做劍擊運動員，我只需要做好本分，每日操練就可以，但係做電視台嘅評述，我事前要做好多準備工夫，做好心理質素，難度高好多。」

（即時娛樂）