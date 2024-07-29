盧瀚霆感激過百粉絲冒雨等候 劇情需要接受全裸拍戲 (20:36)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）今天（29日）到商台進行節目直播訪問，吸引過百粉絲冒雨在電台外守候。Anson Lo下午近12時半乘坐七人車到場，下車後特意停下腳步跟歌迷打招呼，用手遮擋雨水與粉絲揮手，後來因雨勢太大，聽從經理人花姐（黃慧君）指示走入電台。Anson Lo在節目中自爆愛在家中赤腳；喜歡浸浴但也要用花灑沖涼；飲食不講究，只要健康及不太難食就可以。他自爆試過連續3個月只吃煎牛扒和白飯，因此認為如連續一年只吃烚菜和雞柳也沒問題。被問到可會為家人煮四餸一湯時，Anson Lo笑言︰「當然沒問題，但好不好吃就是題外話。」Anson Lo因童年陰影而怕魚，他被問可接受拍攝被魚群包圍的MV畫面時說︰「如這個鏡頭會影響我的事業就OK。」

Anson Lo透露每天會把一小時花在社交網上，其餘時間也少用電子產品。他自嘲悶蛋，最喜歡在家聽歌，因此要他一星期不用電腦也沒問題，但就不能不跟愛犬Amber接觸。Anson Lo說︰「不開心的時候，一個擁抱就是一種治癒，攬住Amber有安全感，或覺得有人明白我。這個世界就算任何人不喜歡我，Amber也一定很喜歡我﹗」他被問可會送Birthday Kiss給花姐時笑言︰「惜嘴還是惜臉？惜臉可以，嘴就不太OK，除非人人都惜，當她是媽媽來惜。」至於可接受在電影中裸露演出，Anson Lo說︰「只要是劇情需要，帶動到劇情就可以。全裸也OK，全祼拍不代表是全裸播出。」

談到新歌《Hey Hey OK！》，Anson Lo表示每首新歌都是從眾多Demo中挑選出來。他表示每年大概聽500首Demo，才可選出10首合心意的歌曲，試過聽了100首Demo也選不出一首歌。Anson Lo說上次旅行是與李駿傑（Jeremy）去韓國旅遊，希望日後有時間陪家人去歐洲及馬爾代夫，他自己就想去北極、沙漠等地。談到MIRROR分隊的歌曲，Anson Lo表示快完成，或將於8月底推出。他最後感激粉絲冒雨等候︰「最近半年，我很需要大家的愛和支持，你們依然那麼愛及支持我，你們的所有應援行動和心意，我全部收到，會繼續努力。」

（即時娛樂）