HOY TV遞耳機疑爭江旻憓獨家訪問 李麗珊為事件解畫 (21:06)

有「風之后」之稱的李麗珊28年前的今天（29日）為港爭光，摘下香港首面奧運金牌，她今日返HOY TV擔任奧運主持時，獲當年採訪她獲獎的記者，現在一起擔任奧運主持的蔡富華、劉健基、朱嘉望送上鮮花、香檳和一盒柑橘。李麗珊十分驚喜，表示希望港隊在今屆奧運拿到更多金牌。她受訪時說：「很特別，估不到，7月29日是我家姐生日，早上致電恭喜家姐生日快樂，但忘記這是自己當年摘金的日子，幾回味，自己奪金開心，睇到張家朗和現在Vivian（江旻憓）奪金亦同樣開心，Vivian決一劍不放棄的精神，很體現每個運動員不肯放棄的精神。」

對於她擔任奧運主持的表現獲網民激讚，李麗珊謙稱自己非專業旁述，仍在學習中。她說：「每個運動員都有付出，都值得我們尊重，像跳馬選手石仔（石偉雄），他做運動員行走過程都幾艱辛，從他上屆本來有機會參加奧運，但不幸腳傷，之後放棄參加亞運爭取奧運入場券，其實真的難以取捨，他的路比較崎嶇但仍不放棄。他和Vivian都帶傷上陣，他們都值得我們尊重，畀個like他。」對於被讚做足功課，李麗珊表示不可以hea，數個月前已開始做功課。她自言運動員出身，平日也有留意賽事，見到些新東西會寫下來，決定為HOY TV擔任主持再加倍努力。

對於江旻憓獲獎接受訪問期間，現場HOY TV主持將耳機交給江旻憓，與HOT TV直播廠連線惹在場傳媒不滿，李麗珊說不知情：「我只知道當時有機會做訪問，大家祝賀Vivian。（Vivian有叫你前輩？）完全聽不到，我亦不清楚，如果對大家造成不便就講聲不好意思，整個過程大家很高興，想祝賀Vivian。」HOY TV主持人在奧運開幕禮上被指太多說話，令觀眾未能夠集中欣賞亦惹爭議，李麗珊說：「同事想給予觀眾資訊，如果需要改善，我個人來說，不可以代表其他人，之後會在閉幕禮時盡量少說話，讓觀眾可以欣賞多一點。」

（即時娛樂）