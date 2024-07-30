巴黎奧運｜張家朗成功衛冕 金牌贈父親 寄語港人堅持到底 (11:49)

張家朗成為史上第3個衛冕奧運男子花劍個人賽的運動員，也是68年來首人。（大會提供）

「劍神」張家朗成為史上第3個衛冕奧運男子花劍個人賽的運動員，也是68年來首人，引爆全城熱話！

張家朗在男子花劍決賽勝出奪金不久，無綫巴黎特派專員何振然及陳銘泰，趁還未舉行頒獎禮前，第一時間訪問張家朗！何振然問到張家朗連續兩屆創造歷史感受，尤其最後一分別具爭議性時，張家朗說：「當時都覺得可惜，每次都覺得係自己，教練都喺後面提醒我，唔好理嗰劍，係你又好，唔係你都好，Focus喺下一劍，我就照教練所講咁做。」

何再提及港隊現時有兩金一銅佳績，問張家朗之前見到江旻憓（Vivian）奪金，是否注下強心針時，他說：「好開心，佢一直都好努力，戥佢好開心，見到（港隊）劍擊成績一直有進步，對我嚟講都係強心針，我都要盡自己全部能力打到每一劍。」

何振然訪問中又提及張家朗全家現身巴黎支持他，問到張家朗有什麼說話對家人說，張家朗笑言要將金牌送給到場支持他的爸爸：「送個生日禮物畀佢（爸爸），因為佢都係前幾日生日，起碼喺佢哋面前冇丟架！」同時他感激全港觀眾捱夜支持：「好多謝大家捱夜支持，聽（今）日返工都仲睇我，好多謝大家，希望我冇辜負每一個人嘅期望。」

同為運動員的陳銘泰相當激動，全程哽咽訪問家朗，問到張家朗兩次創造歷史感受有何分別時，張家朗說：「上一次係第一次唔敢相信啦，今次當然都唔敢相信，但今次我教練係法國人，我可以喺度攞到冠軍，對我意義非常好，教練照顧我都幾辛苦，我自問都係幾煩嘅運動員，佢都控制好情緒去照顧我哋，佢練習同心理上都有輔導我。」

陳銘泰大讚張家朗在最後要決一劍3次時表現強大，並問張家朗有何秘訣，寄語港人捱過艱關時刻，張家朗說：「我想話大家需要唔好放棄，要堅持，就算遇到好多挫折都好，記住自己為乜開始，就算自己唔如意嘅事，都要堅持到底。」

何振然和陳銘泰的採訪表現，獲得網友大讚：「好老實TVB今次奧運交到功課，所有第一時間做到即時訪問，而且主持人質素有交代，加油！」、「兩位訪問問得好好，問到大家想知家朗最後幾劍比賽心情及告知全港市民陪他經歷挑戰衛冕奥金成功！」

（即時娛樂）