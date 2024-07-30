伍家謙分享採訪奧運冷知識 稱要有規有矩不得亂來 (12:10)

無綫前體育主播伍家謙今年擔任港台32的主持，他亦有採訪奧運的經驗，昨天（29日）伍家謙談及今屆奧運，他表示雖然很多東西想分享，但因為最近日夜顛倒兼要照顧小朋友，所以他選擇分享簡單而觀眾可能有興趣的冷知識。

伍家謙寫道：「網上見到有人問，點解有啲台可以做獨家訪問先？喺呢個問題上面出現好多猜測：係咪夾硬夾走個運動員呀、係咪個受訪者自己揀呀、係咪有指定要答邊個先呀...睇完先醒起，呢啲有關採訪同製作嘅嘢，一般市民大眾未必知道；與其估估下，咁啱小弟又現場採訪過兩屆奧運，就一於當做冷知識咁寫下。」

伍家謙又提及採訪奧運必定有規有矩，不得亂來：「邊度可以拍片、邊度可以影相、邊度做得訪問，全部清清楚楚；有啲地方影得相唔拍得片，而齋做文字訪問嘅區域，就直頭連攝錄器材都唔攞得出嚟。如果喺唔適合嘅地方拍嘢，影咗都唔出得，因為會畀國際奧委會告；輕則口頭警告，重則取消成屆嘅採訪資格。（真係發生過）啲規矩要解釋起上嚟，其實幾複雜。

簡單講，一個比賽場館入面惟一合法做訪問嘅區域，叫做『混合採訪區』（mixed zone），所有完成比賽嘅運動員係必需經過呢個區域，先至返到入後台更衣室嘅。經過還經過，至於停唔停低答你，個選擇權就喺運動員手上。

試想像下，超級體壇巨星，全世界記者都想問；如果個個都答，佢可能行一世都未走得出個mixed zone，膀胱爆埋都未返到去驗尿做藥檢，所以，佢哋多數會選擇答頭幾個、有啲見到相熟/嚟自自己地方嘅記者就停低、有啲做完一定要做嘅訪問（下文會講）就直行直過。（所以點解我咁崇拜費達拿，佢真係逐個逐個記者答。倫敦奧運嗰陣佢喺我前面行過咗，本來以為要食白果，點知佢答完下一個記者之後，走番轉頭笑住話：『Sorry呀頭先miss咗你，你有咩想問呀？』，呢個級數嘅運動員，真係得佢會咁做）。」

伍家謙續分享：「喺呢個前題下，排得越前當然越著數啦。一般嚟講，排第一嘅一定係國際奧委會嘅channel，而且規定咗運動員一定要答；排第二嘅就會係主辦城市嘅個國家嘅官方電視台（例如倫敦嗰陣係BBC，北京奧運就中央台），至於之後嘅排位就開放自由競逐。競逐方法有兩種：一，畀錢；二，鬥早。」

他表示畀錢最簡單直接：「只要肯科水畀國際奧委會，個位幾靚都有。入面光纖電掣乜都齊，而且只有你一間專享，其他人想入都唔入得；服務同價錢成正比，所以有意買位嘅電視台會係事前plan定，邊個場館最有機會攞獎，邊個運動員一定要問到唔可以甩，先至決定畀錢買嗰個場館入面嘅mixed zone位。

至於一啲筆直（Budget）少啲，又或者肯畀錢不過抽唔到（嗰啲採訪位數量有限，好多時每個國家/地區都只得一兩個名額，超額就要抽籤，肯畀錢有時都要講下運）嘅電視台，就只能夠叫隊crew早啲入場，希望霸到較前嘅採訪位置喇。嗰啲位一定會排喺畀咗錢嘅人後面，都真係幾後下；

又因為嗰度所有記者都入得，亂起上嚟係會同打仗一樣，迫到飛起。其實行到嚟到呢度嗰陣，個運動員可能已經答咗同樣嘅問題幾十次，一般好少停低。

不過，我哋嘅運動員係好好嘅，見到香港記者，幾乎一定會答；下次睇訪問，大家見到有台一個人單頭問先，有啲就幾十個咪牌堆埋一齊，大概就知咩事。終於寫完，又要返去開工；一陣喺港台32巴黎奧運直擊見喇。」

（即時娛樂）