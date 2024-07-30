詹天文喜獲幾間大學取錄 決定到內地升學 盼打好根基 (14:09)

「聲夢小花」詹天文（Windy）早前DSE放榜後便忙住開騷，以及處理9月入讀大學安排，Windy曾表示考慮到內地或外國升學，仍在猶疑應否離港，機會一半半。

Windy在Ig限時動態透露最終選擇在內地升學，她寫道：「我很感恩也非常榮幸能同時被本港﹑內地和美國幾間大學錄取，這段時間也一直在糾結於如何選擇和取捨，似乎每一個選擇都有利有弊。

父母和師長對我說：『選Berklee College Of Music吧，那裏可是學流行樂最頂尖的學府。』同學和朋友們對我說：『就留在香港讀書吧﹗方便我們經常見面聚會』，同行和有些監製對我說：『可以去內地讀音樂學院啊﹗目前內地的流行樂創作和發展勢頭都不錯。』大家都在把自己的經驗和想法傳遞給我，我問自己：『你自己想要什麼呢？』

在香港生活了18年，我非常想在大學時間去體驗其他城市的生活﹑找尋更多不同的音樂元素，體驗不一樣的校園氛圍和生活，所以我沒有選擇留港升學；

另外我知道去Berklee應該是對我學習背景來說的最佳選擇，因為它幾乎是全球最Top的流行樂和爵士樂的學習基地，在那裡能學習到更多元化的音樂技能，但是...一方面可能我的胃還沒準備好，還未能接受到日日西餐的生活（這不是最重點哈哈），另一方面，我覺得自己的狀態，並未完全準備好迎接一個全新且陌生的環境，也不想完全放棄目前學生歌手的身分，而我相信邊學習邊實踐，應該是走音樂這條路最好的狀態。

所以經過一段時間的思想鬥爭後，做了這樣的選擇。父母也很尊重我的決定，我會先在這間音樂高校好好打好根基，跟國內優秀的歌手和老師學習，等我的專業技能學得更紮實的時候，再去其他國家繼續深造，相信那時的我內心會更強大，各方面也都會準備得更充分。謝謝大家關心，我已開始期待我的大學生活了。」

（即時娛樂）