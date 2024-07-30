猜猜我是誰｜回顧游泳生涯蛻變之路 方力申Like爆：要好好保存 (14:48)

《猜猜我是誰》今集主角是昔日的體壇明星、有「飛魚王子」之稱的方力申。（大會提供）

由方東昇及黃曉瑩主持的《猜猜我是誰》，為迎合奧運熱潮，自7月26日起推出一共11集以「運動」為主題的系列，繼上一集有周潤發過往珍貴的赤腳參加短跑片段曝光，今集主角是昔日的體壇明星、有「飛魚王子」之稱的方力申（小方），小方亦是今屆無綫奧運身處巴黎貼身追擊運動員最新消息的特派專員。

是集以短短2分鐘，簡述小方多年運動員生涯，以及一直以來對運動的熱愛，節目曝光了小方昔日珍貴片段，包括當年為出戰奧運接受的步操訓練片段，在禮賓府與時任特首董建華握手及獻唱，2008年為北京奧運擔任火炬手，2019年參加45公里環島泳兼破了大會紀錄，還有90年代做運動員期間接受特訓！

其中特訓片段所見，當年身形偏瘦削的小方，身穿泳褲抓著一堂「繩梯」引體上升，由於「繩梯」質地偏軟、容易出現搖擺，令引體上升難度增加，但小方應付自如，足證腰力臂力及體力驚人！

節目亦曝光小方盡顯香港運動員精神的勵志金句，其中一個較近年的，是小方參加完環島泳後接受無綫體育組訪問時說：「以前會諗游唔過以前游嚟做咩，但游完環島泳我發覺，唔需要同以前嘅自己比，同番我呢個年歲嘅體質去比（就得）。」小方於44歲時在「先進世錦賽」中勇奪銀牌，正如主持黃曉瑩所說，小方身體力行展現了「力『申』上游」的精神。

對於成為《猜猜我是誰》競猜主角，小方在無綫官方社交平台留下幾個emoji，還在Ig限時動態分享相關片段截圖及留言：「Thanks，咁多珍貴片段，我要好好保存。」

（即時娛樂）