Jeremy笑談Edan緋聞 Tiger冇過問Frankie及女友感情事 (16:02)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）和邱傲然（Tiger），今天（30日）現身銅鑼灣出席美容產品活動，吸引大批粉絲現身支持。Jeremy直認貪靚，並注重護膚，有工作時會早晚敷面膜。Tiger指自己相對較懶，甚少敷面膜，但會勤力搽面霜，因皮膚比較乾。

說到他很愛惜妹妹，在台上表示會將護膚品產贈予妹妹使用，Tiger說：「妹妹是要來惜的，她會受惠，但有時會身在福中不知福。」說到MIRROR多位成員先後舉行個唱，問他會否心急開騷？Tiger表示暫時沒此想法，當然希望有自己的個人演唱會，但先儲下歌和實力，他目前僅得一首個人單曲《Alright》。

至於有否催促公司為他製作新歌？他說：「有跟公司溝通，但不能透露太多，未來會推出小組歌。除了唱歌，我還有拍劇，之前完成了一齣，稍後會再拍齣新劇，各成員今年的行程也相當緊密。」

說到隊友陳瑞輝（Frankie ）昨天（29日）生日，他們表示沒跟對方見面慶祝，但有傳短信祝生日快樂，沒送禮物給對方？Tiger說：「暫時未見到他，早前有見過他，剛巧生日當天沒見面。」問到是否Frankie和女友事件，影響大家感情？Jeremy否認，指大家都忙，Frankie亦要專注拍劇，MIRROR稍後會再做團歌，到時大家會多點時間見面。Tiger說：「平時各有各忙，都好難約到出來。」

對於Frankie女友Christy在男友生日當天在社交平台發長文，否認黑歷史，指遭朋友所害，並表示有人想整死Frankie和MIRROR一事，會否感無辜備受牽連？Jeremy說：「我都是看報道才知道一些事情，無話整死，這是他們關係問題，暫時不覺得影響到我們，始終是他們的事情，交給他們處理。」Tiger指他們是局外人，不知內情，很難處理到這件事，所以亦沒過問。

有傳呂爵安（Edan）和大馬女神林明禎發展地下情，Jeremy嘩了一聲，指是他們的事，但否認知情，表示也是從報章上得知，他笑言：「如果是真，他（Edan）執到啦，我真的不知他們是否拍拖，之前好似193認戀林明禎，等他們競爭下，揀邊個？（有否感覺Edan蜜運中？）不覺得，他正忙於拍電影，應沒時間處理一段關係。（有否關心Edan感情事？）無需我們擔心，他都大個仔。」至於他們的感情生活，兩人同聲表示目前感情空白。

（即時娛樂）