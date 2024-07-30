葉麗儀8月伊館開騷 身形靚聲冇走樣 拒設退休時間表 (22:54)

入行超過半世紀的葉麗儀，是樂壇上態度正面、樂觀和自律的歌手，身形和靚聲一直沒走樣，近30年來珍藏的靚衫仍可照穿，現年77歲的她仍然屹立舞台，對唱歌仍抱有熱誠和堅持，她自爆因為一個原因，所以從沒想過退休。

葉麗儀紀念入行55周年，8月3、4日假灣仔伊館舉行兩場演唱會，並以「感恩」作為主題，答謝歌迷多年來支持，以及音樂路上扶持過她的一眾恩師和好友，包括顧嘉煇、黃霑、鄭國江、倫永亮和鮑比達等，她說：「我由參加《聲寶之夜》比賽，得到煇哥賞識帶我入行，唱廣告歌、電影配樂和出唱片，全部都是好幸運得到機會，同埋霑叔教我很多唱歌和做司儀技巧，從他們身上學到人生哲理，他們真是我恩師，我入行時一舊雲，什麼都不懂，多謝他們照顧我。還有，鄭國江老師為我寫很多靚歌詞，鮑比達幫我寫好多唱片和舞台音樂，7年前開始有歐丁玉做我唱片監製；近20年合作最多的倫永亮，今次亦幫我做演唱會音樂總監。」

相隔10年再於香港開個唱，77歲葉麗儀考慮自己和樂迷隨年月漸長，若在紅館開騷有很多樓梯，對年長和坐輪椅人士有負擔，因此揀選相對較細的場地，演出開四面台既可親近觀眾，亦沒有票房壓力，而她本人亦要求舞台裝斜路方便她上落，不要用樓梯，她說：「我都年紀大喇，著長裙、高踭鞋行樓梯很遴迍，踩到裙腳跌倒就麻煩，參考去年演出《情牽煇黃經典演唱會》，因為上台的12個表演者都超過60歲，採用升降台或斜路較安全。我好佩服陳潔靈還可以穿7吋高跟鞋上台跳來跳去，我只能穿1吋多高跟鞋。」

向來對服裝講究的葉麗儀，繼續找其御用設計師楊遠振（Benny）為個唱訂製新衫，她說：「Benny幫我做衫30幾年，他跟我同年，好彩他仲未退休，我經常講若果他退休，我真不知怎麼辦！他有我的人形公仔，知道我身形，我個性開朗、陽光，喜歡色彩艷麗的款式，只要不暴肥暴瘦，大家電話溝通就可以。」

講到歴年珍藏很多靚衫，葉麗儀透露有些已割愛送給別人，也有借出給文化博物館作展覽之用，而特別喜歡和意義大的靚衫，已塞爆家中大衣櫃和3個皮篋，當中很多是手工精細的旗袍，令她愛不釋手：「旗袍沒有時代分別，儲30年都可以拿出來翻穿，好似去年我幫港台做個騷紀念煇哥，就是翻穿我和煇哥在上海博覽館演出時穿過件旗袍，相隔10幾年再拿出來著。」

葉麗儀分享生活自律、多運動，都是保養靚聲和曲線身形秘訣：「我飲食好均勻，不會暴飲暴食，很少吃煎炸食品，蔬果多肉少，而且經常自己煮，就會食得開心。身體好自然夠中氣，但都要控制把聲，因為我經常大聲說話，有時打高爾夫球興奮起來又會叫起來。」

葉麗儀憑《上海灘》紅遍全球華人社區，她指這首歌亦是今次個唱的必唱歌，亦因準備了很多歌要唱給大家聽，決定獨霸舞台，但會請老友睇騷敘舊，包括曾組「雙葉」開騷的拍擋葉振棠。

提起葉振棠80歲封咪，葉麗儀直言不會為自己設退休時間表：「隨遇而安，我怕封咪後有人邀唱歌，自己又想唱的話，就會尷尬。我就會本著一個心態，只要我體力和聲音能應付，有人找我，我想唱就唱，沒人找我就淡出。我很喜歡唱歌、講故事，看觀眾反應，當年做完乳癌手術後兩星期，就有人邀請去演唱， 那時身體仍未康復 ，還要做化療，但去到表演場地，聽到奏起《上海灘》音樂，我感覺很大，就知道自己仍很喜歡唱歌。若果不再唱歌，都不可以日日去打波，我怕悶」

（即時娛樂）