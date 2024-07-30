莊韻澄離婚後首回應前夫指責 拒再受呂成忠威脅或公審 (17:57)

莊韻澄（前名莊端兒，Xenia）日前突然在社交平台貼出律師聲明，表示正跟呂成忠（Joe）辦離婚手續，2人去年7月起已分居，對方一切華洋轇轕與她無關，她亦未曾跟任何人或公司簽訂經理人合約，不允許任何人未經授權公開其私隱，及以其名義進行任何商業活動。

今日（30日）凌晨Xenia在Ig貼出在家抱住囝囝的照片，並發文統一回應有關呂成忠的指責，她寫道：「我唔會關留言亦唔會回留言，只會统一回應呂成忠先生指責，既然呂成忠先生要發動群眾壓力及言論去討伐我，我已經約好今晚第一位聯絡我嘅記者盡快去做個專訪。呂成忠先生永遠都係喺我唔知情況底下或背後做好多動作。

如果想復合想做好老公或好爸爸，請你正正經經去打份工，搵份要供強積金要交稅嘅穩定收入。而唔係喺我完全供養呂成忠嘅日子底下，連負責分擔我嘅工作都要計較，而我在未認識呂成忠之前，一樣係冇固定經理人都係咁工作！只係我個人主觀理想，諗住兩公婆一齊努力搵錢啫！

唔好浪費大家時間！我就成就你所想！要撕開肚皮去面對700萬以上人，講真我公開出得聲明就預咗，我唔會再受呂成忠威脅，因為我係公眾人物關係，呂成忠每日用不同嘅存檔去威脅我或聲言公審我！我會勇敢去逐一回應，我係人都有情緒都會做錯事！一切都只係證明呂成忠先生點樣去繼續傷害我同個仔！

雖然我冇呂成忠先生咁多計謀﹑咁多設計，但你做過鬧過我嘅鬧過我身邊朋友嘅，唔多唔少都會有記錄！呂成忠先生想用公審形式去傷害我唔緊要！但呂成忠先生一定記得一句說話：贏場交輸個家！

至於有人用傷害人嘅方式，利用人哋嘅家庭糾紛去增流量及利益，實屬卑鄙行為！再次重申本人並無自殺傾向！如果要自殺早死咗，唔使咁努力積極去工作！就算受盡天下人言語攻擊！我都會以事實去回應！

請呂成忠先生兌現你嘅誓言，只要你講一個大話，以後都冇得見個仔！多謝你哋令我變得更堅強更勇敢！即使我孤身一人要面對你發動嘅一切事情，我仍然會坦然面對！畢竟哩（呢）件先係我人生大事！我係應該面對我嘅人生！我會繼續我嘅工作﹑繼續去湊仔﹑繼續去陪我媽咪，繼續見想見我嘅朋友﹑繼續出ig﹑繼續我精彩嘅人生！

我記得自己好細個嘅時候整傷自己，傷口好痛時我會同自己講，放心啦！好返呢就會唔記得咗當時有幾痛！我會每日喊住同自己講一次，甚至更多次！但傷口一定會好番，事情一定會過去！情緒同傷心一定有，但我一定會好番！」

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（即時娛樂）