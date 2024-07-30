張繼聰擔任籃球賽大使 難忘打波咬傷舌頭入院縫針 (21:57)

張繼聰獲邀擔任「2024中國香港國際籃球邀請賽」活動大使，賽事於9月2日至4日在灣仔伊館舉行，共有9隊國際籃球勁旅同場競技，包括來自中國、韓國、泰國、塞爾維亞、西班牙、中華台北及香港。阿聰對賽事好期待，透露會於 9月4日帶神秘嘉賓隊伍上場。

他說：「今次參加邀請賽的球隊來自不同地區，實力非常高，平時未必有機會看到他們比賽，所以我特別興奮。例如中國有CBA吉林虎，亦有韓國聯賽冠軍，香港甲一球隊更係我一直以來最關注，過去睇過唔少次甲一比賽。今次真係好想睇下，究竟香港球隊嘅水準放在亞洲級數球隊當中會係點。」

阿聰作為一個籃球發燒友，落場打波必有輸贏及受傷，最重要是享受籃球比賽的過程，和隊友一起奮鬥，學到堅毅及團隊的合作。他說：「我好細個就參加籃球比賽，直至三十幾歲仲打緊波，十幾年前仍然參加一些業餘比賽，所以籃球比賽對我來說全部都係快樂回憶，而最經典的一次受傷經歷，就係咬傷舌頭去醫院縫針，回想起來都係青春印記。」阿聰的籃球偶像Michael Jordan，他記得小時候就不停儲錢為了買球鞋。他說:「Michael Jordan對勝利嘅執著、投入、堅毅不屈，堅持不放棄做好每件事，對我有好大的影響。」阿聰兒子張瞻亦同樣喜歡打籃球，他表示兒子屆時也會到場欣賞。

（即時娛樂）