何沛珈做奧運直播會警惕自己 劉穎鏇讚港姐師妹夠自信 (12:36)

（5）莊曉婷表示弱項是對鏡頭緊張、（6）李曼思稱弱項是平時要睡8小時好易攰，（15）俞可程弱項是在鏡頭前較拘謹，不夠真性情。（劉永銳攝）

劉穎鏇及何沛珈昨晚（30日）以「奧運之星」身分，帶領《2024香港小姐競選》15位候選佳麗到大角咀商場出席奧運活動。劉穎鏇及何沛珈均表示捱眼瞓觀看「劍神」張家朗決賽並奪金，劉穎鏇說：「本身好眼瞓，最後睇到我醒晒，便索性等埋頒獎先瞓。」何沛珈校定鬧鐘叫醒全家人起身收看，她說：「睇完爸爸太興奮睡不着，但我要開工即刻瞓，張家朗都叫大家返工加油。」

2人均獲安排主持直播賽事，對於友台有主持表現被批評，何沛珈表示有留意，會盡量警惕自己，兼多做功課，已準備好問題代觀眾發問，她只怕自己太感動，忍不住在鏡頭前喊，問劉穎鏇可擔心失言？她說：「又不太怕，可能我抱住觀眾立場去做這件事，想和專業評述享受重要時刻，反而覺得會興奮大嗌。」

劉穎鏇首次近距離跟候選港姐師妹見面，覺得眾人很有自信，笑容又好。何沛珈特別留意早前同行到內蒙古拍攝外景的（5）莊曉婷、（6）李曼思及（15）俞可程，她表示此行指出3位師妹有什麼弱項，期待她們的轉變。

莊曉婷表示弱項是對鏡頭緊張，李曼思稱弱項是平時要睡8小時好易攰，俞可程稱弱項是在鏡頭前較拘謹，不夠真性情。問內蒙古外景沒機會穿泳衣騷身材可覺得蝕底？莊曉婷坦言：「我覺得今次不穿泳衣是好事，因為冇得瞓，啲嘢食又唔啱食，通常都食水果好少食肉，可以用這行程減肥，現在可以fit晒穿泳衣了！」李曼思亦瘦了1.5kg，俞可程則稱和本身飲食習慣差不多，所以沒什麼影響。

（即時娛樂）