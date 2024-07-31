周慧敏相隔7年再開騷 8月底澳門舉行演唱會 (14:18)

相隔7年沒有舉行演唱會的周慧敏（Vivian），宣布將於8月31日到澳門倫敦人舉行《地老天荒愛一場》巡迴演唱會首站，演唱會門票將於8月2日優先訂票，不少歌迷已經急不及待等開售撲飛。

等足7年等到天荒地老，終於等到周慧敏開騷，歌迷驚喜萬分！早前Vivian拍演唱會海報宣傳照，她在個人社交平台透露，會有升級2.0版的全新Rundown和舞台服裝，公開收集粉絲跟她的合照，盼安排在演唱會屏幕上出現，分享這些年來大家跟她成長過程，歌迷們即踴躍回應，令Vivian十分開心。

Vivian直言人生之中，佔去她大部分回憶的，除了家人﹑貓貓﹑好朋友外，就是支持者了。每一個支持過她的人，都有份成就今天的自己，所以在還有能力和心力時，希望為愛她的朋友好好表演，回報他們的愛：「希望今次演唱會，除了以歌會友之外，我跟觀眾可以好似好朋友咁，來一次深情告白。」

擁有玉女掌門人兼凍齡女神的稱號的她，影海報照時狀態大勇，Vivian坦言自己對身形未到最滿意，她說：「手腳OK，中間麻麻地，起碼條腰要瘦2吋，穿舞台服會好睇啲，不過我估到演出當天，就會最弗㗎啦，因為我一忙就唔記得食嘢，唔識餓㗎，每次開騷都係咁，係咪好奇怪？今次更加係我嘅大挑戰，從來未試過得1個半月時間，畀我籌備演唱會，喺咁短時間處理咁多嘢，破晒我紀錄，不過我唔想錯過每個可以令支持者開心機會，當我經理人（古巨基太太）告訴我，8月31號巡演開鑼，我愕然一下，都開心答應，因為我心裏面滿有平安，相信團隊嘅看顧。我點都係個緊張大師，平時定時去聲樂老師度練習，今次雖急，但心都定好多。

製作上好多前期密集工作有時都搞到腎上腺素上升，好似為咗搵新舞台衫，我同經理人透過網站訂購一批來自不同品牌高級訂製服，有啲明明話4星期內會到，點知𠵱家買左之後，網站通知話會8個星期甚至12星期先有，我哋心裏亮起警號，笑住話係咪騙案呀？啲朋友話使唔使報東張（東張西望）？希望佢哋只係少少延誤，唔好遲得太離譜，甚至唔到啦，我哋因為咁，都做緊兩手準備，唔怕一萬最怕萬一。至於訂咗幾多錢衫？唔好講啦，佢哋真係送唔到嚟，搞到真係報東張個陣先講啦。哈哈。」

Vivian表示近日已開始為演唱會排舞，不停開會研究個唱內容，壓力是有但感恩每次返屋企，3隻貓都令她覺得治癒及放鬆，她說：「見到佢哋，我同Joe（倪震）都即刻就冧冧豬。」

Vivian在Ig跟愛貓牀上對話，一講會離家幾日，愛貓好像生氣，十分可愛搞笑，Vivian笑說：「係呀，個隻叫『豬皮』。其實3隻貓都好愛爸爸媽媽，不過豬皮明顯特別愛媽媽，好似眼中只有媽媽咁，我唔出街佢就最開心，Joe話我出trip嘅時候，豬皮就冇晒心機，少咗叫﹑少咗活動，反而其他兩個貓細佬就如常，細佬們有爸爸就可以。

豬皮好多時候都等我返屋企先去便便，因為佢大肚腩自己清潔唔到，鍾意我幫佢清潔和極速清理砂盤嘅大小便。我唔喺屋企，佢連便便都會少啲，唉，陰功豬，我為咗我啲貓開心，都好少出門去旅行，免得小朋友太掛住媽媽。我𠵱家已經開始同豬皮，BB和Mike仔3個講定，媽媽遲下要行開幾日唔係屋企，希望佢哋聽得明啦，同豬皮講嗰刻，佢一聽到就走開啦，希望唔係嬲嬲豬啦。」

（即時娛樂）