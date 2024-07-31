AK開心以香港歌手身分唱歌 自認百厭 哽咽感激隊友撥亂反正 (14:46)

AK表示很懷念以前在韓國訓練的日子，曾憧憬在韓國出道，結果沒出道，但很慶幸、很開心現在以香港歌手身分唱歌給大家聽。（鍾偉茵攝）

AK哽咽表示多謝身邊有一班很好隊友，在他最亂的時候撥亂反正，有時他很百厭，帶給大家很多麻煩，他感謝大家愛他和對他好。（鍾偉茵攝）

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）一連兩場在亞博舉行的首個個人演唱會《THE GAME OF LIFE”IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，昨晚（30日）圓滿結束。MIRROR隊友楊樂文（Lokman）、李駿傑（Jeremy）和陳卓賢（Ian）、ERROR的何啟華（Dee）和林愷鈴等捧場。

昨晚除了繼續有日本歌手高瀨統也和RubberBand擔任嘉賓外，還有MIRROR隊友邱傲然（Tiger）連同他們的結他老師周天衡，一齊唱出《IGNITED》，焫㷫全場，AK表示渴望跟Tiger和天衡同台彈結他，今次夢想成真。

Tiger大讚AK在巔峰狀態，希望有機會超越，而他為擔任表演嘉賓，刻意將頭髮染金，翌日有其他工作便打回原形。Tiger說：「很開心AK請我做嘉賓，今次舞台對AK來說十分重要和珍貴，我和天衡有幸參與AK人生中重要時刻，是我們的光榮，知他好緊張，但我不擔心他做得來與否，因在我心目中AK是頂起很多東西的人，好勁，我內心深深欣賞江𤒹生這個人。」Tiger又自嘲很多嘉賓唱自己最新歌曲，但他暫時沒有新歌，首支單曲《Alright》已是最新，然後他便唱出《Alright》，全場鼓掌。

AK表示很懷念以前在韓國訓練的日子，曾憧憬在韓國出道，結果沒出道，但很慶幸、很開心現在以香港歌手身分唱歌給大家聽。又指以前參加歌唱比賽曾唱RubberBand的歌曲，當時覺得自已唱得很好聽，但回家重看，才發覺走音走到上太空！

Encore時，AK哽咽表示多謝身邊有一班很好隊友，在他最亂的時候撥亂反正，有時他很百厭，帶給大家很多麻煩，他感謝大家愛他和對他好，亦感恩為自己喜歡的事情打拼。他說：「這幾天香港有很多好事發生，好熱血，希望大家相信自己的夢想，堅持做自己想做的事情。」最後AK唱出《信之卷》作結。

由於觀眾不肯離場，AK再Encore，上到台大嗌：「我沒有歌了，有的歌都已經唱了，我都好想Encore，但真的沒有，按照另一位隊友開騷慣例，Encore可以唱同一首歌，但不同版本。我唱完這首歌，大家就乖乖回家睇奧運。昨晚有人看我的騷的時候，正在看奧運，我OK的，因為這個是張家朗，但C朗就不OK。」最後AK再一次唱出《金星女孩》。

（即時娛樂）