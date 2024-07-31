AK聞Edan林明禎傳拍拖反應大 冇睇Frankie女友「捉鬼事件」 (15:38)

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）一連兩場首個個人演唱會《THE GAME OF LIFE”IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，昨晚（30日）在亞博圓滿結束。

AK完騷後受訪，明顯消瘦很多的AK表示，因演唱會有很多跳舞，其中一部分更要做出高難度動作，消耗很大，流很多汗，體重一度跌至125、126磅，令父母非常擔心，直至舉行演唱會前狂做gym才增至130磅，完成演唱會後，他要好好調理身體，不過，休息一兩天便要繼續工作，為MIRROR錄團歌及為自己新歌拍MV等。

說到他跳唱郭富城（城城）的《對你愛不完》，更表示今年就有一個新的AK，問他是否想挑戰或取代舞台王者郭富城？AK否認，指是對城城尊重和致敬，說：「今次很開心跳到兒時偶像郭富城和MJ（Michael Jackson）的歌。（可有信心接城城棒？）不敢想，盡力去做，希望可以成為大家另一個對舞台有感覺的跳唱歌手。城城稍後開騷，我都好想看，向他好好學習。」

提到隊友陳瑞輝（Frankie）日前生日，AK稱有跟對方講生日快樂。有否邀請Frankie來看騷？他說：「沒特別問，每個兄弟開騷，公司都會在群組問誰去看，所以我沒有理會，誰來看我也不知道。（沒邀請緋聞的沈殷怡？）不知，大家同公司，自己公司解決，我沒私下邀請她，私下只邀請家人和90幾歲婆婆看演唱會，婆婆看完第一場演出很開心，都想公公來，但他最近身體有點不適。」

至於Frankie女友Christy在社交平台發長文否認黑歷史，指遭朋友所害，故與男友設局「捉鬼」，才公開跟AK與Frankie對話截圖一事，AK對事件毫不知情，他說：「現在才知道，這2天我什麼都不知道，只知張家朗攞金牌。（會否覺得自己被拖落水？）這件事不再評論，不參與太多。這2天我專注做騷，什麼（新聞）都沒看過，不知道發生什麼事情。」

談到Christy曾表示有人想整死Frankie和MIRROR，可覺得有人想整死MIRROR？AK說：「不知道，各自在自己範疇努力，做自己喜歡事情，人一日未死，都大把路行，慢慢繼續做自己喜歡事情。（可知Christy指群組哪隻鬼是誰？）真的不知道，答不到你。」

說到另一隊友呂爵安（Edan）和林明禎傳發展地下情，AK反應甚大兼瞪大雙眼反問：「我們個Edan和林明禎？Are you sure？（為何緊張？）林明禎喎。（是你女神？）大家女神，我不知他們是否拍拖，待我問完Edan，下次見面再告知。（是否很羨慕？）沒有。」

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（即時娛樂）