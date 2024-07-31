小肥感謝方皓玟度身訂做新歌 相信人本善 盼世界變美好 (17:27)

小肥（徐智勇）早前完成了《小肥完全變態2024演唱會》，透過舊歌與多首陸續推出的新歌串連，將大家認識的小肥呈現舞台外，重要是要將多年埋藏在心底最深處的他，用音樂介紹給一眾觀眾，繼早前推出與6號@RubberBand《大巡遊》後，再推出新歌《信我信你》，由好友小明（方皓玟）作曲、Oscar Lee填詞，以音樂寄給自己心中的烏托邦的一封信，對善良世界的期盼與憧憬！

自承認出櫃後，小肥勇於面對自己、忠於自己，令他愈來愈認識自己、喜歡自己外，亦希望以自己能力和歌曲，改變一些人對多元性別（LGBT）的誤解，嘗試了解和包容，以自身的經歷鼓勵正在困惑、低潮的同路人。

《信我信你》由Oscar Lee填詞，小肥說：「除咗自己想令大家多了解LGBT，放下有色眼鏡外，現今世界人同人關係疏離，少了信任、接納同包容，動不動批評投訴，但我同Oscar相信，每個人都有機會選擇相信，我信總有一天我能夠相信你，我會相信你係善意，我會相信世界係美好， 我哋可以將呢份信念收起心底，然後一直盼望，為真正值得去愛的世界做好準備。」

能夠看到自己的成長和改變，無懼將想法、價值觀放上舞台，融入音樂，小肥感謝自己外，也感謝沿路好友及家人支持，今次《信我信你》的作曲人小明就是其中之一，小肥說：「繼《觸景傷城》後，可以再同小明合作好開心，今次仲要佢睇完《「撐」小肥演唱會》後被感動到，主動寫咗呢首歌畀我，真正為我度身訂做，衷心感謝小明呢位惺惺相惜的好友。」而《信我信你》MV 以《小肥完全變態2024演唱會》台上台下精華剪輯而成，小肥是有感兩晚演唱會有一種世界大同感覺，彼此雖有不同價值觀、喜好，但每個人都放下所有，開心融入每個時刻。

（即時娛樂）