龍婷疑受丘亞葵緋聞拖累 傳工作被叫停 遭飛出保良騷 (18:05)

龍婷曾出現在保良騷海報（右圖圓圈示），但有傳受她與丘亞葵拖累而被飛出局。（資料圖片/fb圖片）

由資深演唱會製作人丘亞葵擔任董事總經理一職的新娛國際綜藝製作有限公司（JV Entertainment Productions Limited），就公司的清盤呈請，今日（31日）於金鐘高等法院進行聆訊。丘亞葵未有現身或委派代表律師應訊，聆訊官將案件押後至8月28日繼續聆訊。

翻查資料，2021年曾有報道指丘亞葵遭大眾銀行（香港）入稟高院追討欠款，而根據當時雙方物業擔保協議，銀行要求丘亞葵交出位於沙田的抵押物業。

上月中，65歲已婚的丘亞葵與43歲《中年好聲音》龍婷忽然爆出緋聞，2人被拍到結伴看戲及撐枱腳，兼疑似在車廂親吻，惹起熱烈討論。男方對此事作解釋，聲稱他們在車上僅朋友式Hello Kiss，否認有婚外情。

自緋聞傳出後，丘亞葵早前曾獨自到亞博欣賞Avantgardey演出，但未有接受訪問；而龍婷則一直潛水未有公開露面，雖然無綫曾替龍婷發聲明，表示與丘亞葵是朋友純友誼，可是因女方形象受損，有傳龍婷近期正遭公司雪藏，暫停所有工作。

有網民最近發現，6月分未出事前，龍婷曾於6月23日出席過於8月10日會展舉行的《星光熠熠耀保良》記者會，宣布屆時她有份演出，但據悉官網近期已刪去了她的名字，無綫電視廣告亦沒有她的畫面，未知是否因為受丘亞葵緋聞拖累，而遭大會飛出局，導致無份演出。

該籌款節目監製何小慧接受傳媒訪問時，確認龍婷將不會演出保良騷，她解釋龍婷這段時間不在香港，將不會參演。

（即時娛樂）