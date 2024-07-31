袁偉豪靠老婆囝囝走過低谷 認年華老去 樂做「迷人阿叔」 (23:31)

袁偉豪認為太太張寶兒是生命中的大天使，現在多了「袁咕碌」這個小天使，令他的人生改變了不少。（林祖傑攝/Ig圖片）

袁偉豪早年對負面批評相當敏感，更曾因而一度影響情緒，要靠服藥才能入睡，直至兒子「袁咕碌」出世，將他負面情緒溶化，即使被嘲「斷崖式衰老」，亦大方承認年華老去，要做健康迷人「阿叔」，繼續為事業打拼。

袁偉豪過往曾因面對負評，令他變得負面，不再信任所有人，與張寶兒結婚時的閒言閒語，更令他情緒跌至低谷，他說：「結咗婚有段時間都有啲鬱結，做咩呀？我結婚應該好開心，點解會咁？人生唔係應該好美好？跟住好沉鬱，唔開心，唔係跟太太關係唔開心，而係自己思維上有啲走錯方向，係我太過執著，有啲執著位令到自己不開心，甚至瞓唔到，太太有搵醫生開藥畀我瞓得好啲，好彩未去到好嚴重，都算是入行廿幾年心情上嘅一個低谷。」

袁偉豪稱在最低落的這段時候，計劃生小朋友，努力一整年卻沒成果，直至造人成功，才理解到原來之前未能成功，全因自己不開心，他說：「即係先要解决心裏壓抑，計劃造人效益就可能會好好多，BB來臨一定係最好嘅事，心想係咪要我解脫一啲鬱結？佢先會喺我哋生命出現呢？所以我覺得要學會放下一啲事，上天先會再安排另外一個考驗畀你。」

他認為太太絕對是生命中的大天使，現在多了「袁咕碌」這個小天使，令他的人生改變了不少，他說：「這個禮物勁咯！係終身制禮物，令我多咗一份推動力同責任，要努力掙錢養家，好感恩，能有咁樣修為，可以享受呢啲福氣，係要珍惜。」

欲知專訪內容，請留意明天（8月1日）明報娛樂版。

（即時娛樂）