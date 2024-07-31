《紮職3》8.29上映 黃宗澤張繼聰陳家樂涉權力鬥爭 鄭浩南陶大宇爭做龍頭 (19:13)

由黃宗澤、張繼聰、陳家樂、周勵淇、鄭浩南、陶大宇等合演的英皇電影《紮職3》，宣布於8月29日正式上映。相隔1年，黃宗澤、張繼聰、陳家樂攜同全新角色回歸《紮職》系列，惟當中兄弟情義不減，3子在片中將牽涉權力鬥爭，引發熱血之戰！女主角周勵淇同樣以全新角色再度登場，將與黃宗澤發生刻骨銘心感情關係。

片中權力鬥爭的核心，正是全新加盟《紮職》系列的2位大佬鄭浩南及陶大宇，適逢幫會要選出新一屆龍頭，正冒起的2人勢均力敵，旗鼓相當，怎料鄭浩南的3個門生黃宗澤、張繼聰、陳家樂，卻在龍頭決議前夕失職，將社團資金被人攔逃截劫，令龍頭之爭出現變數。到底鄭浩南能否挽回幫會中人的信心力抗陶大宇？而3子又能否成功化解危機？

導演吳家偉今次主打為電影注入更高戲劇性和張力，他提到：「講述黑幫電影在90年代曾經非常流行，是香港電影的重要題材。但隨著時間的推移，已經逐漸淡化和消失。拍攝《紮職3》有這個機會給我回憶和呈現曾經存在的電影類型，幫會通常牽涉到權力鬥爭、背叛、暴力和義氣等元素，這些都可以為電影創造非常強烈戲劇性和張力，希望給觀眾帶來震撼和期待感。」

電影公司今天（31日）發放電影預告，預告帶出黃宗澤、張繼聰、陳家樂個性陰沉的一面，而預告片中所見三子不乏動作場面，連場打鬥和追逐等場面，其中一幕更見幫會近百人大混戰，場面震撼，鄭浩南及陶大宇舉手投足盡顯大哥風範，渾身是戲。

（即時娛樂）