麗英今年推出「愛情三部曲」獲注資6位數字 赴東京拍MV (19:38)

「小薯茄」的麗英繼年初推出《美男子圖鑑》後，近日推出全新情歌《解咒說明書》，是麗英較少展露的傷感面向。歌曲靈感來自於她的感情經歷，為了製作這首歌，花費了6位數字，更前往日本拍攝MV。

麗英表示今年將會推出「愛情三部曲」，講述自己在愛情中的不同狀態，而這次新歌是第二部曲，主題圍繞着「療傷」，描寫她受到情傷的狀態。麗英說：「第一首《美男子圖鑑》講對愛情嘅憧憬，喺花多眼亂嘅世界，選擇自己鍾意嘅人；《解咒說明書》就係講緊受情傷嘅狀態，喺復原中嘅階段的情歌。另外，『愛情三部曲』歌名都有設計過，全部都係同書有關，大家可以期待一下！」

對於《解咒說明書》，麗英表示：「我曾經喺一段關係裏面畀人嫌棄過，其中一個分手理由係嫌棄我着太多T恤牛仔褲，呢件事都令我非常傷心。後來，我發現一個人唔鍾意你，其實乜嘢都可以成為理由。我相信好多人都試過，喺愛情上被人嫌棄，例如唔夠上進、身形唔靚之類，我希望呢首歌可以安慰有相似經歷嘅人。任何人被嫌棄都會唔好受，我經歷過自信心低落時期，但之後明白到自己價值，應該係由自己而定，最緊要係識得愛自己。」

麗英首次到日本拍MV，找來了《全死角美少女戰士》的導演Christopher再次合作，她說：「今次係我第一次喺日本拍MV，期待咗好耐，終於做到，實在得來不易！因為我哋預算同時間都有限，計埋來回機程，只係用咗3日時間，同埋要走12個景點，時間非常緊湊。」導演安了一個情節，講失戀女仔努力做運動，借打拳幫助自己療傷。事後，導演才得悉原來麗英會打拳，麗英說：「因為去年開個人音樂會關係，我特登去學打拳，幫自己唱歌練氣，冇諗到拍MV派上用場，仲有機會見識到日本拳館。今次仲要多謝導演安排咗個靚仔日本教練陪我打拳，好彩之前打咗1年，連教練都讚我個直拳幾好。」

MV有幾場麗英傷心爆哭場口，其中最令她最深刻的是：「有一場戲我要喺隧道入面抱頭痛哭，隧道上面就有一條鐵路，我哋為咗令個畫面靚啲，特登睇時刻表去捕捉列車經過，但係同時要hold住傷感嘅情緒。好彩拍咗1 take導演就收貨，如果唔係，我哋要等多1個鐘先有另一架同款列車。」

（即時娛樂）