陳淑芬紀念展圓滿閉幕 感謝拉姑暈車浪照撐場 (19:44)

終極延期的《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》日前（28日）迎來閉幕的一刻。這個自今年3月20日在澳門舉行的紀念展，展期長達131天，吸引不少名人、演藝界好友、粉絲、市民及旅客參觀，最後一天展期來參觀的好友包括胡楓、狄波拉（拉姑）、斑斑、黄洛妍、羅啟豪、古淖文和顏米羔。

閉幕典禮開始時先播放包括一眾到訪嘉賓的短片，主持提及今次紀念展的策展人張叔平和夏永康（Wing Shya） 因事未能出席，Wing預錄短片祝賀，他在短片中說：「我好記得一開始嗰陣係由乜都冇開始，之後有些草圖、logo、展品名單開始出現，我哋開會同設計，之後同成班團隊做Video，到搭咗整個展館出嚟，我親身去場館睇嗰一刻真係好感動，即係由零開始到見到整個展覽，我好鍾意做出嚟個效果，尤其每部分嘅展示方法同整體設計都做得非常好，我好多謝陳太畀機會我參與紀念展嘅其中一部分。」

在頒發感謝狀給各方單位後，陳太說：「今年做了一張總結入行50周年成績表與大家分享，踏入70歲，我覺得活到今天已很無憾，我會繼續發放正能量，日後做更多有意義的事。在這幾十年有很多和我們一起成長的朋友，在工作對我的幫忙、扶持和陪伴，造就了我在這50年後依然在這個行業工作，要多謝好多朋友。特別多謝我的好朋友拉姑（狄波拉），她時常暈車浪，但我多次在澳門舉辦活動，她一邊暈車浪一邊搽藥油來支持我。

此外，由開展至今，我有一班任勞任怨的團隊，我經常很急趕的要他們解決事情，在短時間內籌備了多個很重要的活動，包括我的70歲生日會、今次這個纪念展，以及3月23日和7月27日的兩個演唱會，他們做完今次紀念展後，已經可以畢業了！

這個為期131天的紀念展，有我與歌手藝人們見證流行音樂文化的光輝歲月、創造音樂劇新標竿及50年娛樂演出業進展歷程，勾起多代華人的集體回憶。有記載『哥』迷對哥哥張國榮永恒的愛和思念！在紀念展期舉行期間，得到很多朋友的鼓勵，我從來沒有想過在很多年前便貯存的私人珍藏，可以拿出來和大家分享，希望日後有機會把這個紀念展帶到其他地方，特別是在香港和大家分享，也期望我有機會出書把我的記憶寫下來，希望大家支持。」

（即時娛樂）