盧瀚霆借新歌推廣跳舞文化 邀圈中人玩Dance challenge (19:58)

盧瀚霆邀請來自不同界別的圈中人參與Dance challenge，包括謝安琪與女兒KakaBall、馮允謙、Serrini、Lolly Talk、小薯茄、FINALLY外，還有陳蕾及Marf@COLLAR等。（大會提供）

盧瀚霆（Anson Lo，教主）自出道至今，推出多首不同類型的跳唱作品，鍾情跳舞的他盼跳舞文化能普及，偶爾推出dance challenge與眾同樂，也力求將舞蹈融入不同階層、界別。

Anson Lo最近推出的《Hey Hey OK!》，就以充滿夏日氣息的舞曲，與樂迷迎接夏日。Anson Lo說：「好想透過呢首歌帶到夏天嘅感覺畀大家之餘，亦希望將正能量同快樂傳送畀每位觀眾。」既然要廣傳快樂，當然要用能夠普及方式，所以今次《Hey Hey OK!》在副歌，便有一個Hey Hey OK手勢，簡單又易學 。

過去Anson Lo曾大搞dance challenge，今次《Hey Hey OK!》亦邀請來自不同界別的圈中人參與，除了謝安琪與女兒KakaBall、馮允謙、Serrini、Lolly Talk、小薯茄、FINALLY外，還有陳蕾及Marf@COLLAR及一位隱藏男歌手將於稍後登場，陣容星光熠熠。

為了讓各人都可以跳得投入，《Hey Hey OK!》dance challenge特別分為正常版及簡易版，但原來這次活動背後，還有另一層意義。Anson Lo說：「今次搵咗一啲同行前輩同埋朋友一齊dance challenge，最希望係可以藉此推廣跳舞文化，因為我好想畀大家知道，其實跳舞唔難，只要肯踏出第一步，就算你跳乜嘢舞種，任何形式嘅舞蹈都係一種藝術，任何人都可以跳到。我好想將舞蹈推廣到更加多唔同層面，等大家可以接收到dance challenge帶嚟嘅喜悅，同時亦可以體會，無論任何藝人朋友，都可以跳到呢隻舞，舞蹈係每個人都絕對有能力處理到、做到嘅事。」

如Anson Lo所言，今次有份參與的藝人，都玩得投入，每條dance challenge短片都籠罩歡樂氣氛，就連Anson Lo也因為這次拍攝而被感染，他道：「今次搵嘅單位都好少合作，又或者近年好少有同框出現，除咗想畀驚喜大家，亦都希望借機聚頭，有啲朋友喺頒獎禮見到傾偈，但平時工作各有各忙，都好少機會見，今次可以一齊跳舞，都好開心好有趣！」

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（即時娛樂）