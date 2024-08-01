莊韻澄認曾餵子飲符水 強調比呂成忠更愛惜囝囝 (13:49)

莊韻澄宣布與丈夫呂成忠離婚後，雙方的爭拗愈演愈烈。呂成忠指控莊韻澄曾餵兒子飲符水，明知兒子眼睛發炎，仍用符水抹兒子眼睛。莊韻澄承認有餵兒子飲符水，但沒有餵兒子食硃砂。她表示兒子有自閉症，加上呂成忠不時在家大吵大鬧，她以為呂成忠鬼上身才拜神 。（YouTube片段截圖、莊韻澄Ig圖片 / 明報製圖）

莊韻澄（Xenia）宣布與丈夫呂成忠離婚後，雙方的爭拗愈演愈烈。呂成忠日前現身邵子風網台節目《娛樂油麻地》訪問，逐點回應莊韻澄的指控，除了公開疑是莊韻澄抱着兒子在露台企高的照片外，又爆兒子有學習遲緩問題，3歲仍未懂說話。呂成忠指莊韻澄與母親迷信，因家中各人也病倒而只有他沒事，就認為他是黑氣磁場，更指他是「鬼」，繼而用符水幫全家人洗眼。呂成忠表示當時兒子眼睛發炎，但莊韻澄母女仍以符水為兒子抹眼。他公開家中打了格的CCTV片段，莊韻澄和母親為孩子抹眼，莊韻澄不斷對兒子說「Cleaning」，但兒子抗拒大叫「No」。

呂成忠在節目中否認靠老婆，稱其工作模式是在家工作，有接多媒體設計、拍攝、影片製作、Marketing等工作，亦有為莊韻澄做其工作上的幕後支援工作及照顧家庭。對於莊韻澄在離婚聲明中指兩人去年7月起已分居，呂成忠否認，稱兩人7月後還去了兩次日本旅行，直至今年3、4月才正式分居。呂成忠最後否認欠債，表示認識莊韻澄之前因生意失敗而破產，破產令目前已經解除，經濟狀况正常，有做多媒體設計工作，可養活一個家庭。

對於呂成忠的指控，莊韻澄接受傳媒訪問時否認產後抑鬱，但承認有餵兒子飲符水，但沒有餵兒子食硃砂。她表示兒子有自閉症，加上呂成忠不時在家大吵大鬧，她以為呂成忠鬼上身才拜神 。莊韻澄說︰「你可以話我迷信，但我冇對個仔唔好，我比佢更愛惜個仔﹗」她重申由籌劃婚禮開始一直供養對方，因男方一直拒絕找工作，她才叫對方兼顧家事。

呂成忠連日在社交平台貼上自己及莊韻澄分別跟兒子的合照，更表示︰「我好愛我太太，請不要傷害滈滈媽咪，一個家媽咪唔開心全家人都唔開心，老婆對不起、對不起、對不起。請讓我們一家人幸福，我會努力搵錢。」莊韻澄向傳媒表示心寒，指呂成忠叫人不要傷害她，但傷害得最深的人就是他。

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（即時娛樂）