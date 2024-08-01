莊韻澄否認踢兒子入特殊學校 呂成忠公開前妻代言人合約稱委屈 (14:18)

莊韻澄公開與兩張疑跟呂成忠的對話截圖，強調安排兒子入讀早期教育及訓練中心的是呂成忠，她只是被通知的人。（莊韻澄Ig圖片）

莊韻澄（Xenia）宣布與丈夫呂成忠離婚後，雙方的爭拗愈演愈烈。呂成忠日前現身網台節目回應莊韻澄的指控，強調自己有工作，更指莊韻澄餵兒子飲符水、食硃砂。莊韻澄接受傳媒訪問時否認產後抑鬱、餵兒子食硃砂，但承認有餵兒子飲符水。她又表示兒子有自閉症，呂成忠不時大吵大鬧，她以為呂成忠鬼上身才拜神等。

呂成忠昨天（31日）在社交平台上載莊韻澄的代言人合約，簽署日期為2023年7月28日，代言酬勞為港幣20萬元。他說︰「非常之委屈，上年今個月我重幫屋企傾成生意，自己認一下內容，如果老闆有心自己計返俾Xenia，雖然我唔知你哋計左未。我不方便跟進。」

莊韻澄則在Ig限時動態發聲，她先表示︰「有人存心積慮去煽動群眾壓力去公審我，心臟弱啲都真係會頂唔順中計，日日早早晚晚都要俾人問候，不過放心我真係接受緊消化緊，我喺娛樂圈工作，可以做嘅就係娛樂大家，同配合花生放題。其實呢我Ig個post講得好清楚，我唔介意去面對，亦冇介意過俾人公審，需要證據同回應都一一同記者回應緊，我講咗唔會逐一回應留言。」

莊韻澄之後又公開與兩張疑跟呂成忠的對話截圖，內容是討論為兒子安排見社工及入讀EETC（早期教育及訓練中心）一事。莊韻澄說︰「嗰日呂生見完社工就安排S位，我是被通知，不存在我為咗唔湊仔踢個仔入特殊學校。對於咁嚴重指控，我當然有同記者交代，今日我就見咗社工，仲有人證證明係爸爸本人簽文件排S位並非本人。」

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（即時娛樂）