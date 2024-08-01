AGA深圳開騷自爆曾是Rock妹 入行前與林德信夾Band (14:45)

江海迦（AGA）日前在深圳舉行《AGA ONEDERFUL LIVE》深圳站，吸引9000觀眾冒雨捧場。AGA穿上全新的火紅色高衩長裙及白色海浪設計連身裙現身舞台，又請來相識超過10年的好友林德信（Alex）擔任嘉賓合唱經典英文金曲《How Deep Is Your Love》。說起兩人的相識經過， AGA自爆自己以前是「Rock妹」︰「大家有所不知，其實我曾經都係一位Rock Girl嚟。幻想唔到係咪？我見到大家腦海好多問號！我入行前玩第一隊Band嘅原因，就係因為Alex拉我入去，所以度過咗一段用搖滾音樂表演嘅時間。Alex畀咗好多鼓勵我，令我鼓起勇氣踏出創作嘅道路。Alex係我音樂事業中好重要嘅一個人，所以好多謝你，好開心可以喺今場邀請到你做嘉賓。」

林德信補充︰「補充吓佢講嘅故仔，有一晚我喺Music Bar同朋友Jam緊音樂，嗰間Bar好正，所有人都可以隨意上舞台一齊玩。當我喺度唱歌嘅同時，突然之間聽到後面有個唔識嘅女仔彈住琴唱歌。然後我擰轉頭，見到『咦，靚女嚟㗎喎！』我就係咁認識咗AGA，然後我哋好快組咗隊Band。」AGA笑言曾擔任林德信第一首歌的MV女配角，是有飯盒的特約演員，但叫樂迷不要找來重溫。

（即時娛樂）