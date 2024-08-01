盧瀚霆曬麒麟臂搶鏡 邱士縉拒信呂爵安戀林明禎 (15:50)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）與邱士縉（Stanley），昨晚（7月31日）與張天賦（MC）、Serrini（梁嘉茵）等演出CHILL CLUB音樂會。Anson Lo在音樂會上罕曬麒麟臂，與Stanley鬥完歌舞再「爭奪」Serrini，Serrini害羞面紅，台下歌迷不停尖叫。Anson Lo與Stanley騷後一同受訪，齊聲表示在台上「爭女」很好玩。Stanley說︰「未見過Serrini那麼害羞的一面。」Anson Lo表示這一幕是綵排時靈機一觸度出來︰「我們覺得兩男爭一女幾得意，綵排跟正式表演有少許不同，多了點臨場自由發揮。」Stanley談到與Anson Lo同台時，笑言很開心能跟對方學習。Anson Lo自爆：「我以前上過Stanley的跳舞班，但他留意不到我這位不起眼的學生。」Stanley反駁︰「我當然知道﹗你只上了一堂，之後覺得我不好吧﹗」

談到在台上曬麒麟臂搶鏡，Anson Lo自言已29歲，表示去年尾決定要操肌練大隻，但認為Stanley才應該是騷麒麟臂的擔當。Stanley被問到可覺得受威脅時說︰「沒有，MIRROR半年前籌備演唱會時，Anson Lo可能見到我的模樣，受到我激勵。」說到不少現場觀眾期待他會再除衫騷肌，Stanley笑言︰「即是我變成Tyson Yoshi？我剛才也有脫去外套，除衫也要看時機。開演唱會時？我現在只有3首歌，要努力儲歌及練好唱功。我每次唱歌也很大壓力，同場有很多出色歌手。我為了這晚音樂會花了一個月時間練歌，不想虐待觀眾的耳朵。」

隊友陳瑞輝（Frankie）36歲生日當天，其圈外女友Christy以千字文否認黑歷史，遭網民批評講得太多，Stanley表示：「我看報道才知道。既然有人認為講得太多，我作為外人更加不應談論，留給他們空間。我唯一是傳了訊息祝賀Frankie生日。」至於呂爵安（Edan）與林明禎傳緋聞，Stanley笑言︰「我不想羨慕他，但也想找那個爆料者出來，想問男主角能否是我？我認為傳聞99.9%不是真，不要迫我信﹗如果是真，我會哭﹗向Edan求證？他本來約我打籃球，但我要工作未能應約，否則可向大家爆料。」

（即時娛樂）