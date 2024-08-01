巴黎奧運｜鍾志光不眠不休 連踩5個直播 親揭零疲態秘訣 (17:03)

網民一連5個直播看到鍾仔蹤影，但其餘主持卻不斷換人，掀起「萬能鍾」不眠之謎。成為熱話的鍾仔，接受無綫官方社交平台訪問時，不忘感謝各界關心。（大會提供）

奧運熱潮席捲香港，除了港隊運動員表現備受讚賞和關注，專業評述及奧運主持表現亦同樣引發熱議。當中已是第9屆擔任奧運主持的鍾志光（鍾仔），近日因連踩5個直播，及無論多夜也能在鏡頭前保持精神抖擻獲讚專業。

有網民一連5個直播看到鍾仔蹤影，但其餘主持卻不斷換人，掀起「萬能鍾」不眠之謎。成為熱話的鍾仔，接受無綫官方社交平台訪問時，不忘感謝各界關心：「網民關心我啦，我啲鄰居又好、我落街見到人好、我食飯好，好多人走埋嚟話『你好辛苦呀』，我就話『係咩？多謝多謝。』」

但打過無數場硬仗的鍾仔，笑言不覺辛苦：「10零日啫，唔係好辛苦啫，坐喺度有高質素嘅體育節目睇、有錢收，你仲想點呀？我都做咗幾十年，有得做就做，反正都係自己鍾意嘅嘢，唔會諗、唔會計較，點會計較啫，5節咪5節咯，Ok吖，自己又鍾意做，總之有工作擺喺我身上，我就盡量做到最好。」

鍾仔親解奧運初段瘋狂OT之謎：「因為頭段比較多香港運動員，公司覺得我認識多啲，咁我咪做咯，只係初頭一、兩日嘅情况。（合理工作時間？）合理，點會唔合理啫？我又唔覺得係咁辛苦，你話要就咁返嚟（齋）坐就會好辛苦。前幾晚我哋本來收（凌晨）4點鐘，但最後做到5點半，點解？Vivian（江旻憓）同張家朗攞金牌喎，一路睇住佢哋比賽，比賽之後又有專訪，嗰個氣氛完全唔會覺得眼瞓！」

鍾仔又笑住否認鐵人傳說，並透露已一早請定大假奧運後休息，鍾仔說：「做完嘢返去有1、2個鐘頭瞓，基本上都Ok，因為我年紀大，老人家唔使瞓咁多㗎喇，有得瞌一瞌好快回氣。」他坦言「話唔攰係呃你」，而維持精神的最好方法是「使命感」：「可能係個使命感啦，個意志令到你頂住嘅，最緊要有精彩嘅賽事。有一日我記得播射擊，但都睇唔到佢射唔射嘅，呢啲就弊喇，好難頂㗎。」

鍾仔笑言力抗沉悶和睡意的方法，也是和運動有關：「企起身咯，自己鬆筋、做伸展咯。」鍾仔昨日受訪時又補充，當日休息時間相當充裕：「頭先朝早8點有個直播，係接尋晚夜間嘅，做到大約朝早10點離開返屋企瞓覺，然後就夜晚11點再開工。」

鍾仔續指「間斷式小睡」對保持精神很有幫助：「未到我嘅話，我就會去12廠隔籬入面個休息室，好似話我𠵱家4點半、5點做完嘢，7點先Stand By，我咪返去瞌一瞌，我係要瞓嘅，只不過係濕濕碎碎、積少成多，暫時我都覺得咁樣好夠休息。」

問到非奧運期間作息時間，鍾仔自稱是夜鬼，並笑言：「我可以瞓好多個鐘，又可以好多個鐘唔瞓， 我夜晚冇嘢做都係2點、3點。」他笑謂現時即使不用返奧運，在家也是開著無綫睇奧運，不折不扣「體育魂」。

（即時娛樂）