香港電影工作者總會推新晉編劇學徒計劃 會長古天樂望提升港產片競爭力 (17:56)

香港電影工作者總會推出由香港電影發展基金資助，文創產業發展處支持的「新晉編劇學徒計劃」，經第一階段資助公司評選後，總會宣布5間本地電影製作公司將開放合共10個全職初級編劇或助理編劇職位，並由陳果、譚廣源、許月珍、彭秀慧及翁子光擔任直屬上司，為有志入行之新晉創作人提供全方位在職培訓及實戰經驗。總會會長古天樂及5組直屬上司/公司代表，日前就招聘一事拍下片段，為有興趣申請職位的朋友們提供貼士及分享心得。

古天樂說︰「很開心業界對計劃反應積極熱烈。最終獲選的5位導師各有不同但都很全面，最重要是對培育這批新晉編劇非常熱血及有想法。他們都在行業中擁有豐富的人脈及資源，5位直屬上司都已經為新開設的資助職位，定下了未來18個月的工作規劃及實習目標，必將成為編劇學徒事業發展的重要推手。 總會第一次推行此計劃，作為先導只能資助10位全職職位，當然遠遠不足以滿足業界需求。長遠寄望當局可以持續支持，並讓總會能擴大資助規模。讓業界能有系統地支撐編劇人才的培育，持續提升香港電影的創作水平及競爭力。期盼第二階段職位招聘同樣申請熱烈，香港電影等你來承傳。」

有份擔任直屬上司的翁子光表示︰「我認為對生活的熱情比書本理論更重要，因為寫劇本無一定章法，只有自己的靈感及信念。除了投入自己的創作世界，創作過程中，我們編劇組會一起不停討論，會有爭拗，會有火花，所以要有推翻自己的精神，需要用新思維去融匯貫通。」彭秀慧則說︰「我是演員出身，所以我寫劇本喜歡研究人物、角色之間的關係。我希望我的團隊除了有火，喜歡創作之外， 對人、對關係、對世界也有興趣和想法，而且想透過電影傳遞給觀眾。 跟我一起工作，我會形容是愛情般的雙向關係，是『give and take』，願意一起行和闖關，期待我們在創作上坦誠交心，互相吸收，互相影響。」

（即時娛樂）