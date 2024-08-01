梁詠琪爆女兒視何詩蓓為偶像︰她手長腳長學劍擊也不錯 (20:05)

梁詠琪（Gigi）今天（1日）與凌文龍、陳湛文等出席電影《逆轉上半場》開鏡儀式時，透露在戲中組織足球隊助孩子圓夢，毋需落場踢波，但預計會有不少跑來跑去作體力勞動的情節。她笑言在奧運期間拍運動題材電影特別熱血，但未知這部新戲會否等到兩年後的世界盃舉行期間才上映。Gigi說︰「我疫情前拍了一套電影《八個女人一台戲》，等了6年至今仍未上映，所以有時是控制不來。」

Gigi表示女兒Sofia近日視贏得兩項奧運銅牌的港隊「女飛魚」何詩蓓為偶像，她說平日有鼓勵女兒學打網球、壁球、籃球，覺得女兒手長腳長，學劍擊也不錯，惟Sofia始終最喜歡唱歌跳舞。凌文龍透露曾是小學乒乓球校隊成員，後來因在一場比賽上大輸11比0，不堪打擊而放棄運動。他說︰「看到參加奧運的運動員，年紀輕輕已很厲害，我就覺得自己很廢，不知道自己做過什麼。」

呂爵安（Edan）傳與大馬女神林明禎拍拖， Gigi不清楚，凌文龍與陳湛文則表示不知道及不相信。陳湛文笑言︰「我懷疑因自己已有家室，所以林明禎對我很冷漠，我傳訊息給她，她已讀不回。」凌文龍續說︰「我未婚，林明禎偶爾回覆我。如果他們真的拍拖，我希望他們修成正果，會傳短訊祝福他們幸福快樂。」

（即時娛樂）