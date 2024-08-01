《好搭檔》破收視紀錄 張娜拉稱全靠老公 讚南志鉉似福袋 (22:06)

「童顏女神」再創收視佳績！由張娜拉和南志鉉主演的Viu Original原創律政職場韓劇《好搭檔》，首播便以7.8%收視順利起航，第4集還刷新最高收視13.7%，數度搶下同時段節目收視冠軍，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」，免費緊貼最新進度。

《好搭檔》講述新晉律師韓宥利（南志鉉飾）加盟大正律師樓後，被分配到離婚部門，協助最強離婚律師車恩京（張娜拉飾），解決客戶的婚姻訴訟問題，然而2人個性完全相反，不時爆發衝突，恩京承諾只要打贏10場官司，就讓宥利調組。

沒想到才打贏第一場官司的宥利，意外撞見恩京丈夫偷食，恩京為懲罰渣夫，不動聲色地收集證據，並委托宥利擔任自己離婚律師；這時，一封爆料信在公司內部瘋傳，指宥利和後輩鄭宇（金准韓飾）是外遇關係。

前年張娜拉跟攝影師男友結婚，談到今次畫風一轉、飾演魅力十足離婚律師，張娜拉透露全是老公功勞：「我決定演出這部作品，是因為丈夫強烈推薦，我也很高興回到這裏，因為電視台是我的恩人，我透過劇集《VIP》嘗試新的表演風格、遇到非常優秀團隊，最重要的是我在這裏遇上了我的另一半。」不過她也笑言，無法想像劇中渣夫偷食情况：「發生這種事，我就不應該結婚！」

《好搭檔》主打真實貼地的離婚案件，劇中張娜拉和南志鉉的化學反應，也是一大看點，張娜拉激讚拍檔：「朋友問我南志鉉是個怎樣的人，我都說她就像一個福袋，片場每個人都說志鉉是福氣的象徵，她善良真誠，非常迷人！」

南志鉉表示被前輩魅力震懾：「讀完劇本後，我愛上了車恩京！恩京是資深律師、宥利是新手律師，她們在同一案件上有不同立場，她們會按照自己邏輯互相爭鬥，看到兩人從一開始發生很多衝突、逐漸相互融合，這將會是一件很有趣的事情。」

（即時娛樂）