張家輝讚袁富華演壞人入型入格 與廿四味Brian分享家事 (15:48)

張家輝早前獲第7屆馬來西亞國際電影節頒發「卓越電影成就獎」，其執導及主演的新作《贖夢》亦成為電影節的閉幕電影。他早前聯同袁富華（Ben）、廿四味成員李凱賢（Brian）出席閉幕放映會，獲大批影迷歡呼支持及包圍，場面墟冚。家輝在映後分享會上感謝眾演員的出色演出，更讚袁富華演負面人物入型入格。他說︰「佢做到我成日都問佢，我話︰『喂...你真係好衰呀，其實你真人嘅性格唔係咁㗎？你其實係咪變態㗎？我成日覺得你係推阿婆出馬路嗰啲人嚟㗎﹗』哈哈哈，佢話唔係㗎，冇推過阿婆出馬路，即係佢好安分去演好個角色。」說畢，袁富華與全場觀眾大笑。

袁富華表示第一次收到家輝邀演時覺得受寵若驚，他又說對家輝這個導演又愛又恨︰「拍我時候，佢全力做佢導演嘅工作，佢寫到個角色好清晰，講到畀我聽究竟係啲乜嘢，令我發揮好得心應手；恨嘅就係佢好似好想，挖我啲陰暗面出嚟，一啲不為人知嘅嘢。佢成日都話我係個好殘暴嘅人，我話唔係呀，我係一個好人嚟㗎﹗」李凱賢榮幸在戲中飾演家輝好朋友，可跟對方在片場交心聊天。他說︰「同家輝哥真係有一對一傾偈，關於佢嗰女、關於我嗰女、關於佢，對我演出好有幫助。」家輝聞言搶着警告︰「私事你咪講出嚟添呀！」李凱賢連忙說沒有，惹得全場大笑。

家輝最後與現場觀眾大合照，希望新戲上映時可帶同劉俊謙，陳法拉一同到當地謝票。他臨走前祝福觀眾︰「睇完唔好發惡夢呀！」

（即時娛樂）