呂爵安首開腔回應與林明禎緋聞 認兩人曾在歐洲飯聚 (16:59)

呂爵安（Edan）早前傳出與「大馬女神」林明禎秘密拍拖，Edan今天（2日）出席品牌活動，因拍攝的廣告相以滑浪造型示人卻有穿上衣而被現場粉絲喝倒彩。他笑笑口說︰「唔使噓﹗有短褲仔嘅﹗」Edan受訪時自言不會滑浪，拍攝廣告時只是拿着滑板影相，毋需落水及騷肌。談到令粉絲失望，Edan笑言︰「大家太膚淺喇﹗」談到與林明禎傳緋聞，他說︰「最近好多人恭喜我、祝賀我，又話我叻仔。我出道以來未試過受到咁多讚賞，以為自己係奧運選手，為港爭光﹗」Edan否認秘戀林明禎，澄清兩人沒拍拖、沒歐遊。他與林明禎在朋友的聚會上認識，偶爾會聯絡，自己在歐洲工作知道對方也在當地，所以就相約食飯，因而惹起誤會。Edan強調︰「傳得太勁，佢都係個女仔，而且牽連甚廣，連Gigi（梁詠琪）都要回應，所以有需要澄清。傳出緋聞後，我有同佢講唔好意思。」

Edan被問到可接受姊弟戀時，表示年紀不是問題，最重要是適合。他自言沒有特定的擇偶條件，林明禎是女神，他很欣賞她，有觀看她的作品。至於兩人可有發展機會，Edan說︰「嘩﹗我唔敢去諗，驚被人打﹗唔止香港，馬來西亞同台灣（粉絲）一齊打我﹗我依家都係先專心工作。」談到MIRROR隊友都不信他與林明禎拍拖，他笑言︰「其實我好嬲，唔明大家點解唔信﹗再挑釁我，我就證明畀大家睇﹗女神難追？當然﹗我都明嘅，大家都覺得冇可能。我就覺得乜都有可能，但咁樣傳法。順理成章展開追求？ 我專心工作，唔搞咁多嘢。拍拖隨緣，得咗話畀大家知。」

（即時娛樂）