呂爵安否認新戲《法迷藏》演歐陽炳強年輕版 (17:39)

1974年發生的「跑馬地紙盒藏屍案」再被翻拍成電影《法迷藏》，並由《正義迴廊》班底負責製作，譚廣源執導、翁子光監製，演員有呂爵安（Edan）、梁洛施、譚耀文等。有指Edan在戲中飾演主角歐陽炳強的年輕版，惟他今天（2日）出席品牌活動時否認︰「我喺戲中駁長髮，係想區分我嘅角色喺3個唔同年代﹗」

Edan不肯透露演的是什麼角色，只說是一個重要關鍵人物。他說︰「我嘅戲已拍完，戲分唔算超級多，不過係一個重要角色。我最初都擔心駕馭唔到，但監製翁子光、前輩譚耀文等人幫咗我好多。我都唔知得唔得，嘗試去做，導演又收貨，希望出嚟令大家有驚喜。今次拍攝令我好深刻，亦好大突破。我好期待電影上映，因為有好多挑戰，做晒我從未試過嘅嘢同戲分。呢套戲橫跨3個年代，又有動作場面。」Edan表示其對手主要是吳冰，與梁洛施沒有對手戲。

MIRROR隊友陳瑞輝（Frankie）的圈外女友Christy在社交網發長文否認黑歷史，更自爆與Frankie設局捉「鬼」，被網民批評講得太多。Edan說︰「佢哋應該經過深思熟慮至做出呢個決定。我都係從報道知道，唔評論太多，呢啲係佢哋嘅私事，冇對與錯，最重要係佢哋覺得舒服，同知道所做嘅事有咩影響。」

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（即時娛樂）