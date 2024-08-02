鍾柔美通宵收看奧運直播賽事 視張家朗為心目中男神 (18:52)

巴黎奧運熱潮直捲全港，「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）自爆幾乎每晚通宵收看賽事直播。她說︰「我由奧運開幕式開始『全勤』，看到偶像Celine Dion公布患病後再次公開演唱，感動得眼濕濕，她對音樂的熱情真的令我佩服！之後，我每晚都被精彩賽事吸引，尤其港隊的表現感動了全港巿民。看到江旻憓在女子個人重劍決賽反超前時，全家一起尖叫，最後摘下金牌，過程相當勵志。她於賽後的訪問同樣真誠又可愛，笑容甜美，就算素顏也很漂亮，絕對是我心目中的女神！至於『劍神』張家朗當然也是我的男神，他奪金過程更是驚險，最後3劍緊張到不能呼吸，心臟恍如漏了一拍，當裁判宣布終極結果時，我開心得彈起！凌晨看完緊張刺激的賽事後，我當然有響應張家朗呼籲，繼續返工加油，哈哈！」

談到「女飛魚」何詩蓓接連在女子200米自由泳及100米自由泳中奪牌，Yumi表示：「最欣賞她總是笑容滿臉，從容不迫，非常了解自己的長處，可見她的心理質素相當好，我也希望學習她時刻準備充足，任何時候都可以既輕鬆又充滿自信的態度去面對挑戰。」Yumi表示已向大學聯招遞交了表格，目前只能等待結果，順其自然。她說︰「正如睇張家朗及江旻憓的劍擊比賽一樣，就算落後也不能心急，愈心急愈容易出錯。還記得張家朗於摘金後的訪問中說過，教練一直提醒他不要再回想前一劍，反而要專注思考下一劍，就算遇上不如意，也要堅持到底，所以我當然要聽男神的話，努力準備即將拍攝的新劇，雖然我從小有演出經驗，但今次與好戲之人邵美琪飾演母女，壓力的確不少，我會以『決一劍』的精神繼續努力，希望大家也能從奧運賽事中得到正面的啟發！」

（即時娛樂）