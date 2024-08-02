馬詠茹評談舊愛張家朗新戀情︰望不影響雙方繼續向前發展 (20:12)

前港隊單車運動員馬詠茹（Vivian）今天（2日）出席活動時，表示退役後向不同方面發展，除了商業顧問工作，也嘗試幕前發展，擔任節目主持及參與綜藝節目演出。她說︰「我有點貪心，想多作嘗試，最初有點不習慣，幸好中間去了讀書，可以好好連接兩方面，為自己規劃未來，這些都是每個運動員要面對的事情。我有時候也會幻想如自己參加奧運的畫面，但自己之前已努力過，OK了﹗」

舊愛張家朗成為史上第3個衛冕奧運男子花劍個人賽金牌的運動員，令兩人的舊戀情再成為討論話題，Vivian說︰「這段情已過去多年，希望新聞不影響雙方繼續向前發展。約他慶祝？我們是朋友，但不會經常傾談，咁人哋都...（知道他有新戀情？）不說了﹗」目前單身的Vivian表示會專注工作，因踏入事業新領域有很多事情要學習。她不要求未來的另一半比自己叻，最重要是孝順及有上進心。

同場的鄧月平稱知道張文傑願意推薦她參加電影《九龍城寨之圍城》續集試鏡後，便加緊學習詠春及武術。她說︰「很開心努力沒有白費﹗最近接了一部合拍劇，扮演一個劏魚妹。導演知道我識功夫，就為我的角色加插動作戲。由於要舞菜刀打鬥，我拿了家裏的一把菜刀練習，雖然已事前磨鈍了刀，也怕嚇親人，所以平日會用劍袋裝住，點對點帶到武術學校練習，又請武指幫我設計武打招式。」

（即時娛樂）