47歲方健儀目標3年後退休 無兒女要靠自己規劃未來 (20:40)

方健儀今日出席「第九屆黃金時代展覽暨高峰會」，她參觀展覽會攤位，體驗一站式醫、食、住、行等方面的嶄新產品及服務。她自爆現年47歲已屬於黃金年齡，加上有雙長雙親、祖母，他們年輕時花了很多心機照顧子女，所以在他們年老時要好好照顧，她透過活動了解各樣安老服務。

她說：「我父母那一代並無任何退休規劃，當退休的時候很不習慣，尤其是他們以前是開舖做生意，突然間失去工作，就好似懸崖式的掉下去，所以我這一代就要好好規劃。」方健儀對大會以45歲為退休規劃指標十分同意，說 : 「我40歲就開始為退休規劃，如果問我點解這麼早規劃，係因為我冇小朋友，冇得靠仔女養，要靠我們自己，如果到五、六十歲後突然間身體出現狀況就會好徬徨。」至於丈夫是否跟她一起規劃? 「 我老公今年54歲，大過我7年，其實他沒有規劃過，所以就要靠我們女人了，雖然現在大家依然好健康，但我希望夫婦退休後有個優質生活。」

方健儀心目中理想退休年齡是50歲，她說：「我很想50歲退休，亦廣泛地和身邊人提過這件事，當然我知唔可以，因為講就容易，而且我所謂的退休又不是什麼也不做，所以近年我很努力地去工作掙錢，亦將工作的數量慢慢地整理，將來開支足夠我交管理費，或者給保險那些開支，一些很基本生活的開支，我覺得已經很好。」

（即時娛樂）