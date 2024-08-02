開騷現萬人山 Taylor Swift感奇妙多謝核心外圍觀衆 (20:01)

美國樂壇天后Taylor Swift的《The Eras Tour》上周末在德國慕尼黑奧林匹克體育場舉行一連兩場演唱會，兩場合共招待14.8萬樂迷，不過由於體育場開了天幕，又位處公園內，附近有個小山丘，所以未能購買門票的粉絲聚集在公園小山丘，而且人多得密密麻麻，據估計「核心外圍」的觀衆多達5萬人，跟場內7.4萬觀衆可說一樣墟冚。據美媒報道，Taylor也意識到場外有大批來看免費騷的樂迷，但她毫不介意，還表示「多謝你們來看《The Eras Tour》，無論你們在場館內還是出面，我們很幸運可以跟你們在一起，這真是特別的一晚，因為這是我們在德國的最後一場演出」；她大讚德國觀衆精彩，並表示依依不捨，承諾一定再回來開騷。

Taylor Swift昨日在社交平台上傳慕尼黑演唱會的照片，留言表示周末周日在當地得到一個奇妙經驗，指場館內7.4萬觀衆已很熱情，「之前我完全不知道慕尼黑場館後面是一個大公園，大約5萬人跑出來在山丘上睇騷，而且兩晚如是」。她自言看了這兩晚大家上傳到社交網的很多片段，可看到不少人從遠處參與她的演出，充滿歡欣，「我真的很感激，這次巡演帶來預料之外的回憶」；又不忘表示歐洲巡唱尚餘11場，包括明日起在波蘭華沙演出3場，然後8日轉戰奧地利維也納，15日再返回倫敦溫布萊球場演出餘下5場，8月20日正式落幕，到10月中重啓北美巡演。

（即時娛樂）