港姐外景｜ 獲選美冠軍教行Catwalk 謝淑怡被讚表現好 (23:01)

《2024香港小姐競選》15強外景拍攝已陸續展開，第3批候選佳麗（2）倪樂琳（Ellyn）、（3）王汛文（Candice）和（4）謝淑怡（Zoie）日前出發菲律賓碧瑤，並由前輩黎芷珊及師姐彭慧中（Phoebe）帶領下進行外景拍攝。

3位佳麗在碧瑤的行程豐富，包括跟跨性別人士選美冠軍A.R. Duque學習行Catwalk、到訪當地學校學習製作動畫、訪問擁有3個健力士世界紀錄的馬拉松選手Sandi Menchi Abahan、體驗穿民族服飾兼學跳民族舞蹈、與歌手Ingrid Payaket一同表演唱歌，以及跟泰拳冠軍Islay Erika Bomogao學習泰拳。

首個任務是學習行Catwalk，她們的導師A.R. Duque過往參加過不少跨性別人士選美比賽，更奪得過冠軍寶座，選美經驗豐富，而她在菲律賓亦有為跨性別人士爭取權益。A.R. Duque率先和3位佳麗分享選美經驗，並教她們擺出招牌選美動作叉腰甫士，經指導下，令她們信心和美態大增。之後正式行貓步，Ellyn、Candice和Zoie全都身高166cm以上，身形高䠷，以白色背心加牛仔褲上陣，行Catwalk時自信十足，行得似模似樣兼大擺型格甫士，獲A.R. Duque拍手大讚。

事後黎芷珊讚她們行Catwalk表現出色：「我覺得佢哋做得幾好，表現得好從容。」Phoebe點名讚Zoie：「佢每個甫士都好定，好從容咁表達出嚟。」Zoie聞言即冧笑說：「多謝師姐，我會繼續努力㗎！」問到今次行程最大的挑戰？Candice笑言：「唔夠瞓係最難駕馭。」過來人Phoebe鼓勵她們說：「呢個都係一個挑戰嚟，通常拍劇都係返去休息一個鐘，之後就要再開工，專業藝人可以保持住好精神，佢哋好犀利，休息時間瞌一瞌，一拍攝就即刻進入狀態。」講到挑戰跳民族舞，問到3人對跳舞有否信心？曾是女團成員的Ellyn謙稱：「覺得跳得唔錯，但又唔可以話跳得好好，但起碼手腳協調。

（即時娛樂）