巴黎奧運｜李克勤闊別12年 再現無綫奧運直播間 親睹國家隊混雙好友奪金 (12:11)

李克勤相隔12年，再現無綫奧運直播間，表現未見生疏；本身亦是羽毛球發燒友的克勤，對運動員及羽毛球相關資訊均熟悉及清楚。（大會提供）

李克勤昨晚（2日）現身無綫奧運直播間《2024巴黎奧運 黃金直擊》，擔任嘉賓兼客席主持，與觀眾直擊羽毛球混雙銅牌戰及金牌大戰，順道為好友、國家隊羽毛球混雙代表鄭思維及黃雅瓊打氣，最終鄭思維及黃雅瓊終圓夢，以2:0勝出奪金，主持林溥來大爆身處直播間的克勤即開心得企起身，而鄭思維與黃雅瓊互相為對方整理金牌時，克勤則不斷歡呼兼大叫好溫馨。之後克勤與兩位好友連線訪談，「雅思組合」開心至合不攏嘴，氣氛相當好。

昨晚更是雙喜臨門之日，黃雅瓊贏得金牌後，同為國家隊羽毛球代表的男友劉雨辰，竟於場館內送花兼跪地求婚，全場起哄，黃雅瓊則開心得全程不斷掩面及甜笑，場面溫馨，克勤亦大叫感動。

曾為無綫《1996亞特蘭大奧運》、《2008北京奧運》及《2012倫敦奧運》開幕儀式分別擔任過採訪或主持工作的克勤，相隔12年再現無綫奧運直播間，表現未見生疏；本身亦是羽毛球發燒友的克勤，對運動員及羽毛球相關資訊均熟悉及清楚，即使相隔多年「重操故業」，仍表現得有板有眼，更提供了不少鮮為人知的羽毛球相關知識及小秘密，當中包括國家隊羽毛球代表的訓練情况等；克勤說：「佢哋嘅訓練情况，確係好刻苦同受人尊敬嘅，當然港隊運動員都係，我記得有次食完飯後去唱K，我問佢哋聽日唔使訓練咩，佢哋話：『要呀，不過唔係好早啫，七點（朝早）！』」

克勤直播期間還公開與國家隊運動員打羽毛球的情况，片段所見克勤打得有紋有路， 林溥來亦表示不相信片中人是克勤，並問克勤是否經常與國家隊交流時，克勤搞笑說：「邊有得交流呀，佢哋有交，我咪流流地咯。Part我打，辛苦過打奧運啦。」

（即時娛樂）