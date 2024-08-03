巴黎奧運｜李克勤與鍾志光同框掀回憶殺 被重提亞特蘭大奧運採訪蝦碌事 (12:37)

李克勤昨晚（2日）現身無綫奧運直播間《2024巴黎奧運 黃金直擊》，相隔12年再現無綫奧運直播間，克勤表現未見生疏。

與克勤已是老拍檔的鍾志光（鍾仔），談到克勤綽號是「國羽隊頭號粉絲」時，克勤笑言：「虛名嚟㗎啫，我都係港隊頭號粉絲嚟。因為我好鍾意羽毛球啦，又有好多機會跟住國家隊去打蘇迪曼盃、世錦賽等等，打完之後又同佢哋聯誼，佢哋嚟香港打波，我哋又會盡地主之誼，就熟絡咗，變咗好多時我飛去睇佢哋比賽，佢哋就嚟睇我演唱會。」

鍾仔聞言即驚訝謂：「連蘇迪曼盃你都去？跟得好足喎！」克勤開心回應：「我好熱血㗎！」克勤又透露今屆羽毛球混雙金牌，對其好友鄭思維很重要：「我好耐冇見過鄭思維係有呢種殺氣，因為佢幾年前失落金牌，嗰個金牌對於佢嚟講好重要，其實佢差唔多所有嘢都攞晒，淨係爭呢面金牌。」克勤又謂「雅思組合」自上屆失落東京奧運後，度過了頗長的低潮期：「對於佢嚟講，之前嗰年幾係好難過嘅時間，因為佢哋拆過伙，後尾又走番埋一齊。」克勤表示今年與鄭思維慶祝生日時，對方生日願望是能在奧運奪金，對好友願望成真，克勤替他開心：「呢個係佢成個生涯裏面欠嘅最後一塊拼圖，我好戥佢哋開心！」

克勤昨晚現身錄影廠氣氛相當好，鍾仔一見克勤即大讚對方經常拔刀相助，克勤聞言即反向鍾仔派高帽：「嗰時96年（亞特蘭大奧運），鍾Sir已經係前輩，𠵱家直頭升咗去前輩之中嘅前輩。」被問到做奧運主持心得，克勤笑言：「我第一次做亞特蘭大係做外景，外景我覺得以前冇咁嚴嘅，以前拎住嗰張證周圍去都得嘅，最緊要面皮厚啲，訪問捉人要主動啲。」鍾仔聞言即幽克勤一默謂：「後尾點解呢張證有限制呀，咪因為你咯，人哋升旗你走咗入去吖嘛！」克勤聽完笑說：「呢個係另外一回事嚟，你想知詳情我再慢慢話清楚你知啦。」

李克勤除了奧運主持，亦曾參加過多屆世界盃主持工作，他之前亦曾在社交網懷緬自己在無綫的體育記者/主持生涯，內容感性有趣兼備，克勤留言：「我是1996『加入』體育組的，第一次出征是亞特蘭大奧運會，就是和華仔誤闖升旗禮蝦碌的那一次…那時候，交給你一疊資料就去做奧運開幕看拳王阿里點聖火，搭車時同江嘉良（前國家隊乒乓球代表）吹得兩句就被派去講乒乓波。拿著Pass穿梭各大場館邊做邊學，整天和體育組同事嘻嘻哈哈，無比快樂。」

克勤與老婆盧淑儀同為羽毛球發燒友的克勤，與國家隊羽毛球運動員由波友變老友，之前中國羽毛球前世界冠軍陳清晨來港時，克勤一家四口便盡地主之誼請對方吃飯，而克勤的兩名兒子亦鍾情打羽毛球。

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（即時娛樂）