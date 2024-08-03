巴黎奧運｜李麗珊女兒最愛戴資穎 葉姵延預測鄧俊文新拍檔 (16:42)

巴黎奧運開幕以來，「風之后」李麗珊幾乎每晚都在HOY TV直播室，由晚上7時至清早5﹑6點收工，她表示女兒幾乎捧了很多晚，搞到她日夜顛倒，珊珊都覺得好慚愧。

珊珊爆愛女最欣賞台灣羽毛球選手戴資穎，戴資穎最終未能晉級，珊珊表示女兒也覺得好可惜。另外，珊珊細女繼承運動細胞，玩過很多不同運動，她表示任由女兒發展。珊珊最關注當然是滑浪風帆賽事，眼見港隊代表鄭清然、馬君正排13、14位未能晉級獎牌戰，她亦覺得有點可惜，尤其是馬君正，甫開始賽得不錯，本來馬拉松賽排第5，奈何大會因風勢減弱要腰斬，可能心情受影響，令之後表現亦大受影響。

曾於杭州亞運雙人艇奪金的張海琳，對於賽艇的趙顯臻於奧運最終總排名第20結束賽事，以小組第2名衝線，相信他已盡最大的努力，時間亦是他本人最佳成績，覺得他最後作賽時較為放鬆，如果初賽能更放鬆相信會更好，張海琳對趙顯臻初賽時面對強敵，仍發揮超水準表現，令她甚有驚喜。

黑妹葉姵延對於羽毛球運動員謝影雪最後1年出戰奧運，作為謝影雪柏檔的鄧俊文，難免要換拍檔再賽，黑妹雖然已退役港隊，不過對港隊情况亦瞭如指掌，相信教練想找一個封網較強的拍檔，因為謝影雪強項是封網，楊霈霖則擅於封網和進攻，相信最大機會是楊霈霖。葉姵延大讚「鄧謝配」外，多位首度出賽的羽毛球小將李卓耀、盧善恩、楊雅婷，都表現得很好，相信大家獲得寶貴經驗。

（即時娛樂）