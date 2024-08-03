林德信爆父親林子祥被孫女融化︰佢抱住個B就會笑 (17:37)

林德信（Alex）去年11月與拍拖5年多的圈外女友Candace結婚，今年3月「升呢」為人父，太太誕下女兒林明。Alex近日接受商台《星光背後》訪問宣傳與鄭嘉嘉合作的新專輯《Hyperspace》時，表示其生命軌跡重覆了爸爸林子祥的時間線。談及40歲前成家更成為父親，他坦言沒特別計劃︰「無特登計劃，有小朋友都係驚喜嚟。不過，我哋屋企成日講，我同我爸爸成個人生Timeline係一模一樣。佢大約11歲去外國讀書，我又係11歲過去；佢18、19歲由英國去美國，而我又係呢個歲數過去讀大學；佢返香港發展大約係24、25歲，跟住我又係！之後佢生我又係39歲，我覺得呢件事好神奇！」

Alex表示太太當日答應其求婚時，兩人未有計劃生小朋友，因此未婚妻後來懷了孕，就打亂了他們的婚後大計。他說︰「無諗過我哋會咁好彩，仲諗住結完婚之後可以過吓二人世界先，去吓度蜜月先，點知有呢個surprise gift！」Alex分享陪太太入產房及親手為女兒剪臍帶的過程︰「太太順產，嗰時佢痛咗12個鐘，成個過程都有陪住佢，不過我個人坐唔定，所以有時會走出去行吓，出去買蛋撻畀啲醫生同護士食。囡囡出世後，我有親手剪臍帶，過程其實無咩特別，個感覺就好似剪腸粉！」

Alex直言最初希望生仔，可以陪自己做運動，因此知道太太佗女時有點失望，後來跟朋友分析後又覺得生女好。他透露林子祥知道快當爺爺後，率先為BB改名。Alex說︰「我哋有一晚同屋企人食飯時分享呢個消息，大家都好開心！過咗1、2日後，爸爸就打畀我，佢話：『我諗到個名，瞓緊覺見到日同月呢兩個字，覺得林明呢個名男女都用得！』」Alex表示林子祥很喜歡湊孫，每逢周日都會到其家中湊孫。他說︰「囡囡出世後，佢好興奮。依家佢每次見到baby都忍唔住，佢平時好cool，但佢抱住個B就會笑，又會同佢玩，我見到佢係好開心！」

（即時娛樂）