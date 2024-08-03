193視呂爵安為男神 預告ERROR將拍團綜：內容有黐線嘢 (18:25)

ERROR成員郭嘉駿（193）今天（3日）偕朱鑑然和跳高女神鄧伊程，出席商場活動，在籃球場上曾多次受傷，甩骱更是常態，他說：「最嚴重『造星』時有個動作出拳，整親舊患再甩骱要做微創，之後有時甩骱自己都識駁番，不過好痛。」193自言是籃球專家，已自薦籃球決賽時，上節目做評述員，如果時間遷就到，不需要開工，希望可上節目。

問到呂爵安（Edan）與林明禎傳拍拖，問到林明禎是否193杯茶？他說：「百貨應百客，她是女神，但我心目中沒有女神，只有男神，Edan是我男神，如果他與林明禎拍拖，我羨慕他夠膽追她，我覺得這是假新聞，真的Edan已即時出來炫耀。」談及工作，193表示將與ERROR衝出香港拍團綜，他說：「內容會有少少黐線嘢，好耐無做過。」

朱鑑然曾是香港游泳代表隊成員，曾代表香港出戰亞運、世界大學生運動會，在台上談起游泳時，他說：「16歲那年參加亞洲分齡游泳錦標賽，游200米自由泳，當時很想破2分鐘的界線，但一直游不到，反而在接力賽游到，開心到喊出來，除了突破自己目標，跟隊友游到最好時間，從第四追上第二，那份開心遠勝奪冠！」朱鑑然希望香港游泳隊一班師弟、師妹，好好享受比賽之餘，亦可突破自己潛能及目標，游出佳績。

（即時娛樂）