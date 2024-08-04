巴黎奧運｜方力申任務完成 自嘲不適合做記者：臉皮薄玻璃心 (12:40)

方力申（小方）結束採訪巴黎奧運之旅，他在社交平台貼相並抒發感受，他表示隨著港隊游泳代表隊結束所有賽事，身為「無綫巴黎特派專員」的任務也告一段落。

小方寫道：「我從一位學生運動員轉型成為藝人，面對不同身份，不同崗位：做歌手、做演員、做主持、做司儀、做記者等等，一直邊學邊做，感謝這些年來觀眾對我的包容，給我時間慢慢成長。

老實說，其實我根本不適合做記者，我臉皮薄﹑玻璃心﹑反應慢﹑詞又窮﹑還有時候我的偶包/奧運選手包袱又會突然走出來一點，不過，我實在是太喜歡體育運動，太喜歡游泳了，我真的不能錯過能夠親臨現場，參與其中的機會，所以我這個小記者也要發揮『香港精神』，面對困難時需應變，不能輕易放棄，要有毅力去克服障礙。」

小方表示運動能激勵人心，凝聚社會：「感謝所有港隊運動員，教練及幕後團隊的努力，盡顯體育精神。再次恭喜Vivian（江旻憓），Siobhan（何詩蓓） 同（張）家朗，不斷突破自己，為港爭光，創造歷史，你們的成就將為年輕一代的運動員，爭取到更多的資源，更多的出路，讓土生土長的運動員，有更堅定及清晰的目標。多謝你們，多謝港隊代表團，多謝各位支持我們的觀眾，多謝我的台前幕後的所有同事，我們後會有期。」

（即時娛樂）