巴黎奧運｜方力申搵新角度訪問何詩蓓 嘆記者備受高度關注添難度 (13:19)

雖然小方已在奧運期間多次訪問何詩蓓，但他仍找出新角度訪問她。（大會提供）

方力申訪問港隊泳將何詩蓓、歐鎧淳、簡綽桐及譚凱琳，雖然她們無緣晉級，但4位選手受訪問時笑得開懷，當中歐鎧淳被小方弄得又喊又笑。（大會提供）

為無綫巴黎奧運擔任巴黎特派專員的方力申（小方），主力負責採訪游水運動員。游水運動員出身的小方，憑自身運動員經驗，及謙厚有禮又體貼採訪態度，俘虜無限網民歡心，連日來不斷在小方主理的獨家訪問片段下留言讚好。

昨日（3日）小方又有代表作！港隊游泳隊代表昨日派出何詩蓓、歐鎧淳、簡綽桐及譚凱琳，出戰女子4X100 混合泳初賽，最終無緣晉級，但4位選手接受小方訪問時卻笑得開懷，當中歐鎧淳被小方弄得又喊又笑。小方是次採訪做得相當細心，不但為每位選手度身訂做問題，更在每次問問題前，都稱呼受訪者，顯示對受訪運動員尊重的同時，亦明顯想讓觀眾更容易認識及分辨4位選手；整個訪問中，則以小方與「五朝元老」歐鎧淳的互動最為感人。

小方先搭住歐鎧淳膊頭感觸又開心的說：「五朝元老！你可唔可以總結你練水都練咗20幾年啦（歐忍不住彎腰笑），做咗咁多年全職運動員、付出咗咁多，第5屆奧運會喇」，此時歐忍不住打岔：「你講呢啲我會喊㗎喎。」小方聞言說：「我唔想整喊你呀！」歐聞言搞笑回應：「但你講得幾好，繼續吖！」小方之後續說：「咁你練咗咁耐水，真係做咗咁多吖嘛。」

說到此處，小方忍不住亦感觸謂：「16年喇（經歷奧運），一啲都唔容易呀真係！」歐聞言再搞笑地向著小方說：「呢個唔係問題嚟㗎喎！」小方聞言除直認「唔係問題嚟㗎」，順勢Tag歐鎧淳講出自己的感受，此時歐已忍不住抹淚：「我好感恩，好開心最後佢哋（其他3名成員）陪我一齊游。」

在是次奧運中訪問了幾次何詩蓓的小方，還能想出「新花款」與何詩蓓互動。小方問何詩蓓如何看待近年冒起的「快靚正」訓練運動員文化時，何詩蓓表示：「我由好細個開始，爹哋媽咪已灌輸一個思想，無論點樣你都要好努力去做，我唔相信呢個世界有捷徑，我覺得如果你要成為成功人士，你一定要下好多苦功，尤其當冇人見到嘅時候，係更加需要好努力咁繼續辛苦落去，要成功一定要努力。」

無綫官方社交媒體越洋訪問小方，小方亦應要求分享採訪心得及事前準備：「好多問題要假設定，因為每次佢哋（運動員）過嚟都係得2、3分鐘，已經會有人撩我要我畀運動員走；同埋大會會先做運動員訪問，所以過到嚟時，運動員可能已經需要休息/放鬆。正因為一嚟到得2分鐘左右時間，我又唔係記者出身，一定要假設定唔同類型嘅問題。

我最難忘當然係訪問何詩蓓，因為咁多人關注，我會假設定佢攞金牌問咩、攞銀牌問咩、攞銅牌問咩，冇獎牌會問咩，有意外會問咩；喺佢游嘅過程又要觀察有冇嘢可以講番，例如佢200自頭三個50都係第一名嘅，我就話佢勇者無懼，因為肯衝就係佢嘅策略同膽色，我𠵱家講番起都覺得大壓力。」

小方又指由於很多時要針對運動員臨場發揮問問題，變相事前做的功課或準備都有可能白費：「做極功課都好啦，臨場最緊要係睇運動員發揮成點，得到咩成績，好多都係即時反應，有可能之前準備好嘅嘢，到頭來要用另一套。」

談到是次好評如潮、有否獲親友越洋支持，小方笑言：「係收到好多好多Message呀，有修哥胡楓、安安姐（余安安），獎門人（曾志偉）有鼓勵我；但都係嗰句，我唔係好叻，我都好緊張，但我覺得最重要係將運動員/被訪者嘅信息畀到觀眾知道，我只不過係要諗一啲問題，等佢答嘅時候發揮到，同埋盡量問一啲有特色嘅問題。」並感嘆謂：「做記者最難嘅係，𠵱家太多人關注我哋嘅言行，對前線嚟講都係好大嘅壓力。」

繼2004雅典奧運、2008北京奧運、上屆東京奧運及今屆巴黎奧運，小方共參與了4屆奧運主持及採訪工作，最難忘是在北京奧運見證「男飛魚」菲比斯奪得8面金牌創歷史。談到上屆東京奧運，小方透露因為疫情一腳踢，除了要兼任採訪游泳以外的運動項目外，更連幕後工作也幾乎包攬：「要自己寫稿、錄VO，成個故仔都係自己做晒，人哋可能用一個鐘，我就可能要用個半到兩個鐘時間去做。」

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（即時娛樂）